Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:16
У Луцьку 9 червня втретє відгуляли фестиваль середньовічного духу «Князівський бенкет».
Традиційно фестиваль відкрив князь Вітовт (Андрій Зубенко), який разом зі своїми лицарями, жителями князівського двору, міщанами урочистою ходою вирушив від Театрального майдану до Замкової площі.
Зокрема, його супроводжували лицарі із клубу історичного середньовічного бою «Айна Бера», ансамбль старовинної та народної музики «Kings and Beggars», актори театру «ГаРмИдЕр» та Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка.
На площі перед замком Любарта до вечора ходили красуні та красені в середньовічному вбранні, бряжчали лицарські обладунки, лунали середньовічні мелодії, пахло давніми стравами.
Усі фестивальники мали змогу взяти участь у майстер-класах на середньовічну тематику, прокататися верхи на коні та отримати задоволення від безлічі інших історичних атракцій.
Цьогоріч вперше на «Князівському бенкеті» його гостям запропонували заморські розваги, середньовічну містику та алхімію і навіть парад чорних котів.
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Традиційно фестиваль відкрив князь Вітовт (Андрій Зубенко), який разом зі своїми лицарями, жителями князівського двору, міщанами урочистою ходою вирушив від Театрального майдану до Замкової площі.
Зокрема, його супроводжували лицарі із клубу історичного середньовічного бою «Айна Бера», ансамбль старовинної та народної музики «Kings and Beggars», актори театру «ГаРмИдЕр» та Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка.
На площі перед замком Любарта до вечора ходили красуні та красені в середньовічному вбранні, бряжчали лицарські обладунки, лунали середньовічні мелодії, пахло давніми стравами.
Усі фестивальники мали змогу взяти участь у майстер-класах на середньовічну тематику, прокататися верхи на коні та отримати задоволення від безлічі інших історичних атракцій.
Цьогоріч вперше на «Князівському бенкеті» його гостям запропонували заморські розваги, середньовічну містику та алхімію і навіть парад чорних котів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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