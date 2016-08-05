вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО

Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
У Луцьку 9 червня втретє відгуляли фестиваль середньовічного духу «Князівський бенкет».

Традиційно фестиваль відкрив князь Вітовт (Андрій Зубенко), який разом зі своїми лицарями, жителями князівського двору, міщанами урочистою ходою вирушив від Театрального майдану до Замкової площі.

Зокрема, його супроводжували лицарі із клубу історичного середньовічного бою «Айна Бера», ансамбль старовинної та народної музики «Kings and Beggars», актори театру «ГаРмИдЕр» та Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка.

Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО


На площі перед замком Любарта до вечора ходили красуні та красені в середньовічному вбранні, бряжчали лицарські обладунки, лунали середньовічні мелодії, пахло давніми стравами.

Усі фестивальники мали змогу взяти участь у майстер-класах на середньовічну тематику, прокататися верхи на коні та отримати задоволення від безлічі інших історичних атракцій.

Цьогоріч вперше на «Князівському бенкеті» його гостям запропонували заморські розваги, середньовічну містику та алхімію і навіть парад чорних котів.

Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Князівський бенкет, фестиваль, Середньовіччя, Луцьк, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» затримали чоловіка, якого розшукували правоохоронці
Сьогодні, 10:49
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:16
На Волині від вогню рятували торфове поле
Сьогодні, 09:22
Відпочинкові табори для волинських школярів. СПИСОК
Сьогодні, 08:36
Самотній лебідь на хвилях вечірнього Світязю. ФОТО
Сьогодні, 07:19
Схожі новини
У Луцьку оберуть найкращий середньовічний костюм У Луцьку оберуть найкращий середньовічний костюм
05 серпень, 2016, 14:17
Фотозони і білосніжні сукні: у замку Любарта - весільний фестиваль Фотозони і білосніжні сукні: у замку Любарта - весільний фестиваль
09 червень, 21:33
В Луцьку відбудеться вечірка на честь нового літературного фестивалю В Луцьку відбудеться вечірка на честь нового літературного фестивалю
09 червень, 19:01
До 12 років: наймолодших прихильників «Бандерштату» пропускатимуть безкоштовно До 12 років: наймолодших прихильників «Бандерштату» пропускатимуть безкоштовно
09 червень, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» затримали чоловіка, якого розшукували правоохоронці
Сьогодні, 10:49
 0
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:16
 0
На Волині від вогню рятували торфове поле
Сьогодні, 09:22
 0
Відпочинкові табори для волинських школярів. СПИСОК
Сьогодні, 08:36
 0
Самотній лебідь на хвилях вечірнього Світязю. ФОТО
Сьогодні, 07:19
 0
Медіа
відео
1/8