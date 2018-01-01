На «Ягодині» затримали чоловіка, якого розшукували правоохоронці
Сьогодні, 10:49
У пункті пропуску «Ягодин» охоронці кордону Луцького загону виявили українця, якого через шахрайство розшукували вітчизняні правоохоронні органи.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Вранці 10 червня під час оформлення подорожуючих у пункті пропуску «Ягодин» охоронці кордону Луцького загону виявили громадянина України, якого розшукували правоохоронці. Наш співвітчизник, що мав намір в’їхати на територію України, обвинувачується у вчиненні правопорушення за статтею 190 ККУ «Шахрайство».
Наразі затриманого громадянина передали представникам Національної поліції.
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Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Вранці 10 червня під час оформлення подорожуючих у пункті пропуску «Ягодин» охоронці кордону Луцького загону виявили громадянина України, якого розшукували правоохоронці. Наш співвітчизник, що мав намір в’їхати на територію України, обвинувачується у вчиненні правопорушення за статтею 190 ККУ «Шахрайство».
Наразі затриманого громадянина передали представникам Національної поліції.
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