На «Ягодині» затримали чоловіка, якого розшукували правоохоронці





Про це



Вранці 10 червня під час оформлення подорожуючих у пункті пропуску «Ягодин» охоронці кордону Луцького загону виявили громадянина України, якого розшукували правоохоронці. Наш співвітчизник, що мав намір в’їхати на територію України, обвинувачується у вчиненні правопорушення за статтею 190 ККУ «Шахрайство».



Наразі затриманого громадянина передали представникам Національної поліції.

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