«Навіть в бачок в туалеті не набирається»: у Луцьку – проблеми з водопостачанням
Сьогодні, 11:22
Лучани скаржаться на слабкий напір води та перебої з водопостачанням у районі ДПЗ.
Про це у Facebook написала лучанка Роксолана Черевата.
За її словами, проблеми з водопостачанням у будинку на вулиці Шота Руставелі люди терплять вже декілька днів.
"За 4 дні (з четверга), ось це максимальний напір води на ГПЗ (вулиця Шота Руставелі). З 11 вечора до 7 ранку води взагалі немає. Сьогодні зранку вода текла хвилин 15, не більше (7 поверх). Неможливо ні помити посуд, ні попрати речі, ні сходити в душ, ні навіть в бачок у туалеті не набирається", - написала жінка і додала відео, де видно, що вода тече у каструлю тонкою цівкою.
Вона також зауважує, що у "Луцькводоканалі" сказали, що немає тиску, бо водонапірна вежа не може набратися. Мовляв, люди використовують забагато води і поливають городи.
"Абсурд! Вони нічого не роблять, єдина порада - набирайте в миски воду", - обурилася лучанка.
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Про це у Facebook написала лучанка Роксолана Черевата.
За її словами, проблеми з водопостачанням у будинку на вулиці Шота Руставелі люди терплять вже декілька днів.
"За 4 дні (з четверга), ось це максимальний напір води на ГПЗ (вулиця Шота Руставелі). З 11 вечора до 7 ранку води взагалі немає. Сьогодні зранку вода текла хвилин 15, не більше (7 поверх). Неможливо ні помити посуд, ні попрати речі, ні сходити в душ, ні навіть в бачок у туалеті не набирається", - написала жінка і додала відео, де видно, що вода тече у каструлю тонкою цівкою.
Вона також зауважує, що у "Луцькводоканалі" сказали, що немає тиску, бо водонапірна вежа не може набратися. Мовляв, люди використовують забагато води і поливають городи.
"Абсурд! Вони нічого не роблять, єдина порада - набирайте в миски воду", - обурилася лучанка.
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