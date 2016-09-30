«Навіть в бачок в туалеті не набирається»: у Луцьку – проблеми з водопостачанням

Лучани скаржаться на слабкий напір води та перебої з водопостачанням у районі ДПЗ.Про це у Facebook написала лучанкаЗа її словами, проблеми з водопостачанням у будинку на вулиці Шота Руставелі люди терплять вже декілька днів."За 4 дні (з четверга), ось це максимальний напір води на ГПЗ (вулиця Шота Руставелі). З 11 вечора до 7 ранку води взагалі немає. Сьогодні зранку вода текла хвилин 15, не більше (7 поверх). Неможливо ні помити посуд, ні попрати речі, ні сходити в душ, ні навіть в бачок у туалеті не набирається", - написала жінка і додала відео, де видно, що вода тече у каструлю тонкою цівкою.Вона також зауважує, що у "Луцькводоканалі" сказали, що немає тиску, бо водонапірна вежа не може набратися. Мовляв, люди використовують забагато води і поливають городи."Абсурд! Вони нічого не роблять, єдина порада - набирайте в миски воду", - обурилася лучанка.