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На Волині кір «підхопили» двоє освітян та медик

На Волині кір «підхопили» двоє освітян та медик
Рівень захворюваності на кір в області і надалі залишається високим.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Лише за останній тиждень на кір захворіло 90 волинян, що більше на 11% ніж минулого тижня, коли в медичні заклади звернулась 81 особа.

Найбільша кількість (близько третини від усіх хворих) зареєстровано у м. Ковелі – 28 осіб. Значний ріст захворюваності відбувся в Ратнівському районі, де за останній тиждень захворіло 16 осіб проти 3 за минулий тиждень, у м. Нововолинськ, де захворіло 10 осіб проти 5, в Луцькому районі – 8 проти 3. Поодинокі випадки реєструються і в інших районах та містах області. Як і раніше, не зафіксована захворюваність лише в Любешівському районі.

За останній тиждень за медичною допомогою звернулось 69 дітей віком до 17 років – це 77% від усіх захворілих, в тому числі 5 дітей до 1 року. Так як і попереднього тижня, найбільш ураженою виявились вікова група 5 – 9 років (39% від усіх хворих дітей). Із числа захворілих дорослих (21 особа) двоє освітян та працівник медичного закладу.

Найвищий ризик поширення інфекції серед нещеплених, таких виявилось 72% від усіх постраждалих. У порівнянні з минулим тижнем кількість осіб, котрі потребували стаціонарного лікування збільшилось в понад 2 рази – 51 особа проти 19. Відсоток госпіталізованих складає 57%, у них захворювання протікає із середнім ступенем важкості. Інші хворі лікуються в домашніх умовах.

За цей період зареєстровали 2 нових спалахи кору в побуті: у м. Ковелі та в с. Новосілки Володимир-Волинського району. Основна причина виникнення спалахів – це відсутність щеплень проти кору. Із 9 дітей з цих вогнищ (це 2 багатодітні сім’ї) жодна не була щепленою.

З початку року кількість хворих кором в області досягла 912 осіб.

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Теги: кір, Волинь
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