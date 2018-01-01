вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З платним входом, алкоголем та неадекватами: у Луцьку на березі Стиру влаштували дискотеку. ФОТО

З платним входом, алкоголем та неадекватами: у Луцьку на березі Стиру влаштували дискотеку. ФОТО
На березі річки Стир у Луцьку влаштували гучну дискотеку.

Подія трапилася у ніч на неділю, 10 червня, - пише інтернет-видання "Волинь24".

На лінію 102 надійшло декілька викликів від лучан про гучну музику.

На виклик прибули 2 екіпажі патрульної поліції та активісти формування «Самооборона Волині», які на березі річки Стир виявили дискотеку за участі великої кількості людей. На вході з людей знімалась платня, а на території продавався алкоголь.

Поліція встановила організатора дискотеки, який стверджував що він має погодження міської ради та договір оренди території, але показати жодних документів не зміг. Дискотеку припинили, проте відвідувачі, які заплатили кошти за вхід, залишись незадоволені.

Організатор назвався Антоном, сказав що захід був узгоджений з одним із депутатів міської ради. Організатора забрали у міський відділ поліції. На хлопця винесли постанову.

Більше того, вранці 10 червня у Луцьку чоловік, який брав участь в нічній гулянці, поводився неадекватно на міській вулиці, кидався на медиків, перехожих та автомобілі.

З платним входом, алкоголем та неадекватами: у Луцьку на березі Стиру влаштували дискотеку. ФОТО
З платним входом, алкоголем та неадекватами: у Луцьку на березі Стиру влаштували дискотеку. ФОТО
З платним входом, алкоголем та неадекватами: у Луцьку на березі Стиру влаштували дискотеку. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дискотека, Стир, гулянка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі чоловік розплатився за лотерейні квитки фальшивими євро
Сьогодні, 14:04
З платним входом, алкоголем та неадекватами: у Луцьку на березі Стиру влаштували дискотеку. ФОТО
Сьогодні, 13:24
На Волині кір «підхопили» двоє освітян та медик
Сьогодні, 12:35
«Навіть в бачок в туалеті не набирається»: у Луцьку – проблеми з водопостачанням
Сьогодні, 11:22
На «Ягодині» затримали чоловіка, якого розшукували правоохоронці
Сьогодні, 10:49
Схожі новини
Річка Стир непридатна для купання, — волинський посадовець. ВІДЕО Річка Стир непридатна для купання, — волинський посадовець. ВІДЕО
07 червень, 16:18
Уперше за 40 років: на Стиру в Луцьку проїхався катер. ВІДЕО Уперше за 40 років: на Стиру в Луцьку проїхався катер. ВІДЕО
25 травень, 11:15
У Стир викидають будівельне сміття, - лучанин. ФОТО У Стир викидають будівельне сміття, - лучанин. ФОТО
20 квітень, 17:11
На березі Стиру горіла суха трава. ФОТО На березі Стиру горіла суха трава. ФОТО
12 квітень, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі чоловік розплатився за лотерейні квитки фальшивими євро
Сьогодні, 14:04
 0
З платним входом, алкоголем та неадекватами: у Луцьку на березі Стиру влаштували дискотеку. ФОТО
Сьогодні, 13:24
 0
На Волині кір «підхопили» двоє освітян та медик
Сьогодні, 12:35
 0
«Навіть в бачок в туалеті не набирається»: у Луцьку – проблеми з водопостачанням
Сьогодні, 11:22
 0
На «Ягодині» затримали чоловіка, якого розшукували правоохоронці
Сьогодні, 10:49
 0
Медіа
відео
1/8