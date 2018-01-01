З платним входом, алкоголем та неадекватами: у Луцьку на березі Стиру влаштували дискотеку. ФОТО





Подія трапилася у ніч на неділю, 10 червня, - пише інтернет-видання



На лінію 102 надійшло декілька викликів від лучан про гучну музику.



На виклик прибули 2 екіпажі патрульної поліції та активісти формування «Самооборона Волині», які на березі річки Стир виявили дискотеку за участі великої кількості людей. На вході з людей знімалась платня, а на території продавався алкоголь.



Поліція встановила організатора дискотеки, який стверджував що він має погодження міської ради та договір оренди території, але показати жодних документів не зміг. Дискотеку припинили, проте відвідувачі, які заплатили кошти за вхід, залишись незадоволені.



Організатор назвався Антоном, сказав що захід був узгоджений з одним із депутатів міської ради. Організатора забрали у міський відділ поліції. На хлопця винесли постанову.



Більше того, вранці 10 червня у Луцьку чоловік, який брав участь в нічній гулянці, поводився неадекватно на міській вулиці, кидався на медиків, перехожих та автомобілі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На березі річки Стир у Луцьку влаштували гучну дискотеку.Подія трапилася у ніч на неділю, 10 червня, - пише інтернет-видання "Волинь24 ".На лінію 102 надійшло декілька викликів від лучан про гучну музику.На виклик прибули 2 екіпажі патрульної поліції та активісти формування «Самооборона Волині», які на березі річки Стир виявили дискотеку за участі великої кількості людей. На вході з людей знімалась платня, а на території продавався алкоголь.Поліція встановила організатора дискотеки, який стверджував що він має погодження міської ради та договір оренди території, але показати жодних документів не зміг. Дискотеку припинили, проте відвідувачі, які заплатили кошти за вхід, залишись незадоволені.Організатор назвався, сказав що захід був узгоджений з одним із депутатів міської ради. Організатора забрали у міський відділ поліції. На хлопця винесли постанову.Більше того, вранці 10 червня у Луцьку чоловік, який брав участь в нічній гулянці, поводився неадекватно на міській вулиці, кидався на медиків, перехожих та автомобілі.

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