На Волині чоловік пішов до лісу і зник

На Волині розшукують 76-річного чоловіка. Відомо, що він пішов до лісу по ягоди і не повернувся.Про це у Facebook написалаВона розповіла, що 9 червня близько 11 ранку пішов до лісу по ягоди і досі не повернувся мешканець Володимира-Волинського (район селища цегельного заводу)."Припускаємо, що до лісу поблизу Маркелівки, Поничева чи Когильного. ОДЯГНЕНИЙ у сині спортивні штани, світло-коричневу кофту з білою та синьою смугами спереду, на голові мав світлу шапку", - йдеться у дописі.