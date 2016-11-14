На Волині чоловік пішов до лісу і зник
Сьогодні, 14:35
На Волині розшукують 76-річного чоловіка. Відомо, що він пішов до лісу по ягоди і не повернувся.
Про це у Facebook написала Ольга Васильчук.
Вона розповіла, що 9 червня близько 11 ранку пішов до лісу по ягоди і досі не повернувся мешканець Володимира-Волинського (район селища цегельного заводу).
"Припускаємо, що до лісу поблизу Маркелівки, Поничева чи Когильного. ОДЯГНЕНИЙ у сині спортивні штани, світло-коричневу кофту з білою та синьою смугами спереду, на голові мав світлу шапку", - йдеться у дописі.
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Про це у Facebook написала Ольга Васильчук.
Вона розповіла, що 9 червня близько 11 ранку пішов до лісу по ягоди і досі не повернувся мешканець Володимира-Волинського (район селища цегельного заводу).
"Припускаємо, що до лісу поблизу Маркелівки, Поничева чи Когильного. ОДЯГНЕНИЙ у сині спортивні штани, світло-коричневу кофту з білою та синьою смугами спереду, на голові мав світлу шапку", - йдеться у дописі.
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