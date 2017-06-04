Гурт «СКАЙ», байкери та неймовірні колекції одягу: чим вражав другий день «Lutsk Fashion Weekend»

Другий день головного модного дійства року «Lutsk Fashion Weekend» був найнасиченішим та найочікуванішим.Адже 9 червня у ресторані Meat&Green високу моду і жіночність поєднали з брутальністю байкерів, татуювань і алкогольних коктейлів.Вже із самого початку дійства для гостей «Lutsk Fashion Weekend» приємною несподіванкою стали ведучі, адже ними відомі у ЛуцькутаУ модних показах ж першою дизайнерський одяг представила лучанка(Z.T.). Окрім того, відвідувачам представили колекцію від KUMA Ukrainian Fashion House, одяг, створений у творчому тандемі, а також нову колекцію Karol відРозважав гостей «Lutsk Fashion Weekend» танцювальний колектив Iron City, майстер-клас підготували моделі Grace Model House, а пригощали коктейлем із віскі, витриманого у дубовій бочці.Після фінального виходу моделей відбувся тату-показ із залученням байкерів. А вже згодом - найочікуваніша частина модного дійства - концерт гурту "СКАЙ", яким і завершився шалений другий день «Lutsk Fashion Weekend».