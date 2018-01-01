У Запоріжжі п’яний водій на «бляхах» спричинив масштабну смертельну аварію. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода за участі легковика "Вольво" та маршрутного такси сталася 10 червня у Шевченківському районі Запоріжжя, - пише "



Легковик "Вольво", за кермом якого перебув 48-річний водій з явними ознаками сп'яніння, влетів у маршрутку №5 ("Мерседес Спрінтер"). ДТП сталося на перехресті, маршрутка рухалася по головні дорозі.



Удар був такої сили, що "Спрінтер" перекинувся на бік. Сильно постраждали водій маршрутки – 59-річний чоловік та одна з пасажирок. З місця пригода "швидка" забрала їх у непритомному стані. Окрім того, травми отримала ще одна пасажирка маршрутки пенсійного віку. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що одна з пасажирок маршрутки померла у лікарні.



У "Вольво" травми отримав водій та пасажири: 21-річний молодик, 25-річна дівчина та 37-річний чоловік. Усіх госпіталізували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі легковик на "єврономерах" із п'яним водієм влетів у маршрутку. У аварії - приблизно семеро травмованих та одна загибла.Дорожньо-транспортна пригода за участі легковика "Вольво" та маршрутного такси сталася 10 червня у Шевченківському районі Запоріжжя, - пише " depoЗапоріжжя ".Легковик "Вольво", за кермом якого перебув 48-річний водій з явними ознаками сп'яніння, влетів у маршрутку №5 ("Мерседес Спрінтер"). ДТП сталося на перехресті, маршрутка рухалася по головні дорозі.Удар був такої сили, що "Спрінтер" перекинувся на бік. Сильно постраждали водій маршрутки – 59-річний чоловік та одна з пасажирок. З місця пригода "швидка" забрала їх у непритомному стані. Окрім того, травми отримала ще одна пасажирка маршрутки пенсійного віку. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що одна з пасажирок маршрутки померла у лікарні.У "Вольво" травми отримав водій та пасажири: 21-річний молодик, 25-річна дівчина та 37-річний чоловік. Усіх госпіталізували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію