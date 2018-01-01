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У Запоріжжі п’яний водій на «бляхах» спричинив масштабну смертельну аварію. ФОТО

У Запоріжжі п’яний водій на «бляхах» спричинив масштабну смертельну аварію. ФОТО
У Запоріжжі легковик на "єврономерах" із п'яним водієм влетів у маршрутку. У аварії - приблизно семеро травмованих та одна загибла.

Дорожньо-транспортна пригода за участі легковика "Вольво" та маршрутного такси сталася 10 червня у Шевченківському районі Запоріжжя, - пише "depoЗапоріжжя".

Легковик "Вольво", за кермом якого перебув 48-річний водій з явними ознаками сп'яніння, влетів у маршрутку №5 ("Мерседес Спрінтер"). ДТП сталося на перехресті, маршрутка рухалася по головні дорозі.

Удар був такої сили, що "Спрінтер" перекинувся на бік. Сильно постраждали водій маршрутки – 59-річний чоловік та одна з пасажирок. З місця пригода "швидка" забрала їх у непритомному стані. Окрім того, травми отримала ще одна пасажирка маршрутки пенсійного віку. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що одна з пасажирок маршрутки померла у лікарні.

У "Вольво" травми отримав водій та пасажири: 21-річний молодик, 25-річна дівчина та 37-річний чоловік. Усіх госпіталізували.

У Запоріжжі п’яний водій на «бляхах» спричинив масштабну смертельну аварію. ФОТО
У Запоріжжі п’яний водій на «бляхах» спричинив масштабну смертельну аварію. ФОТО
У Запоріжжі п’яний водій на «бляхах» спричинив масштабну смертельну аварію. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Запоріжжя
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Коментарі 1
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