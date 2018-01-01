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Насувається потужний циклон: синоптики попереджають про різку зміну погоди

Насувається потужний циклон: синоптики попереджають про різку зміну погоди
У понеділок, 11 червня, в Україну прийдуть грози з цілодобовими дощами.

Про це пише "Обозреватель" з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Так, потужний циклон принесе в західні регіони і Вінницьку область серйозні опади, однак температура повітря там, як і по всій території України, буде від 24 до 28 градусів тепла.

У вівторок, 12 червня, рівень тепла буде аналогічним, з незначними коливаннями. Однак дощі накриють більшість областей України, крім Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Криму.

При цьому в середу, 13 червня, погода раптово нормалізується. Невеликі опади можливі лише в деяких центральних областях України та на Закарпатті.

Однак вже 14 червня, в четвер, всю Україну знову заллють дощі, а температура повітря при цьому складе від 24 до 29 градусів тепла.

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Теги: погода, синоптики, Волинь, прогноз, циклон
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