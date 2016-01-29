Відео з виступом скрипальок на вулиці Луцька «підірвало» мережу

Пітера Мартіна, набуло нечуваної популярності: менш ніж за добу воно набрало тисячі переглядів і сотні поширень.



Про це пише інтернет-видання "



Відео розмістив у Facebook лучанин Андрій Токаренко. “Немає нічого краще вранішньої кави і чудової музики на додачу. Луцьк дивує!” – написав автор відео.



“Вечірні променади по вул Лесі Українки - суцільне задоволення! Оркестрики різних поколінь, скрипалі , сопілки, молодь на вело- релакс чудовий!” – прокоментував відео лучанин Анатолій Корніюк.



Відео зняли у суботу, 6 червня. На ньому – виступ двох студенток другого курсу Волинського коледжу мистецтв імені Ігоря Стравінського – Олександри Король і Анастасії Пономарьової.



У розмові з журналістами Олександра зізналася, що це – всього третій їх вуличний виступ. “Як правило, граємо на вихідних. Не тільки класнику а й сучасні твори, в тому числі обробки рок-композицій” – розповіла дівчина.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відео вуличного виступу двох музиканток, які на вулиці Лесі Українки у центрі Луцька виконували “Вівальдіану”, набуло нечуваної популярності: менш ніж за добу воно набрало тисячі переглядів і сотні поширень.Про це пише інтернет-видання " Волинь24 ".Відео розмістив у Facebook лучанин. “Немає нічого краще вранішньої кави і чудової музики на додачу. Луцьк дивує!” – написав автор відео.“Вечірні променади по вул Лесі Українки - суцільне задоволення! Оркестрики різних поколінь, скрипалі , сопілки, молодь на вело- релакс чудовий!” – прокоментував відео лучанинВідео зняли у суботу, 6 червня. На ньому – виступ двох студенток другого курсу Волинського коледжу мистецтв імені Ігоря Стравінського –У розмові з журналістами Олександра зізналася, що це – всього третій їх вуличний виступ. “Як правило, граємо на вихідних. Не тільки класнику а й сучасні твори, в тому числі обробки рок-композицій” – розповіла дівчина.

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