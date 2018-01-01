11 червня на Волині: гортаючи календар





Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.



Іменинники 11 червня – чоловіки з ім’ям Іван.



Зичимо їм радості, любові й життєвих перемог.



У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище.



Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.

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