11 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження директор модельного агентства Марина Занюк (на фото).
Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.
Іменинники 11 червня – чоловіки з ім’ям Іван.
Зичимо їм радості, любові й життєвих перемог.
У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище.
Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.
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Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.
Іменинники 11 червня – чоловіки з ім’ям Іван.
Зичимо їм радості, любові й життєвих перемог.
У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище.
Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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