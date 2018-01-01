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Це ж просто ганьба, - Денис П'ятигорець про те, як в Луцьк «не пустили» McDonald's

Це ж просто ганьба, - Денис П'ятигорець про те, як в Луцьк «не пустили» McDonald's
Відомий український блогер та радник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець вважає, що коли у Луцьк "не пустили" McDonald's, це стало сигналом і для інших великих компаній та це негативно впливає на інвестиційний клімат міста.

Своє обурення такими діями він розповів під час великого інтерв'ю із Тарасом Шкітером у головному на Волині ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE", пише Конкурент.

Телеведучий поцікавився думкою П'ятигорця стосовно рішення Луцькради розірвати договір оренди з Волинською облспоживспілкою під луцьким "Завокзальним ринком" та припиненням співпраці з розважальним центром "Промінь". Адже після таких дій інвестиційний клімат у місті, м'яко кажучи, не покращується.

"Знаєте, мені не хочеться коментувати, для чого це робиться. Мені хочеться сказати, словами класика Михайла Жванецького: "Красти треба з прибутку, а не зі збитку". Тобто ситуація, коли влада душить бізнес, вона абсолютно алогічна. Влада мусить все робити для розвитку бізнесу. Що таке бізнес – це податки, що таке податки – це бюджет. Чим краще працює бізнес, тим більше податків, тим більше робочих місць, тим менше невдоволення людей, тим менша криміногенна ситуація, і так далі. Це механізм, який працює у всьому цивілізованому світі", - переконаний радник голови ОДА.

Також він зауважив, що позиція його керівника Олександра Савченка – для бізнесу робити максимально сприятливий клімат.

"Я, як людина, яка розділяє цю філософію, взагалі не можу зрозуміти про що думали ті представники влади, які сьогодні є в місті Луцьку, коли не пустили McDonald's. Це ж просто ганьба! McDonald's це транснаціональна компанія. Якщо вона заходить в якийсь обласний центр, це бренд, який притягує інші великі іноземні бренди. Це бренд, який показує усім іншим інвесторам: "Будь ласка, ходіть, тут хороший інвестиційний клімат, тут купівельна спроможність, тут у людей є гроші, тут вони можуть купувати, тут можна створити робочі місця і так далі". І дійсно, це підтягує вже інші бренди, бізнес, інвестиції і воно починає працювати. А сьогодні не пустивши McDonald's в Луцьк, відкинули, на жаль, центр Волині не в 90-ті, принаймні в двохтисячні роки", – переконаний П'ятигорець.

Окрім того, його подивували дії Луцькради, яка не зацікавлена в місцевих інвестиціях.

"Добре, вам не потрібен міжнародний інвестор, але що ви робите з місцевими інвесторами? Що ви робите? Навіщо от всі ці речі, які робилися? Ви хотіли натиснути на депутата Покровського? А вам плювати на всіх тих людей, які приїжджають у центр "Промінь" і не будуть мати де поставити машину? Вони мають бігти через дорогу і наражати на небезпеку життя свої дітей, бо це розважальний центр? Ви цього хотіли домогтися?", - обурився під час інтерв'ю радник голови ОДА.

Та підсумував, що бізнес потрібно підтримувати.

"От все це, що було зроблено, на мій суб'єктивний погляд, це по суті злочин перед майбутнім Волині", - додав Денис П'ятигорець.

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Теги: Протилежний Погляд LIVE, Денис П'ятигорець
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