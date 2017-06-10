Жовтий костюм та шалений драйв: як Dzidzio «запалював» у Луцьку. ФОТО





На стадіоні зібралося близько трьох тисяч маленьких та дорослих шанувальників його творчості, - повідомляє



Дзідзьо почав концерт піснею "А я боявся пса" та протягом усього шоу був щедрим на подарунки – кидав зі сцени диски, листівки з автографами й футболки. У ході концерту він виконав улюблені багатьма хіти "Я тобі на Валентина", "Василина" та разом зі співачкою Олею Цибульскою заспівав мегахіт "Цьомаю".



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