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Жовтий костюм та шалений драйв: як Dzidzio «запалював» у Луцьку. ФОТО

Жовтий костюм та шалений драйв: як Dzidzio «запалював» у Луцьку. ФОТО
У Луцьку тисячі людей, серед яких чимало малечі, заполонили стадіон "Авангард" - нині тут у рамках свого туру "Супер-пупер" дав концертав мегапопулярний Dzidzio.

На стадіоні зібралося близько трьох тисяч маленьких та дорослих шанувальників його творчості, - повідомляє Перший.

Дзідзьо почав концерт піснею "А я боявся пса" та протягом усього шоу був щедрим на подарунки – кидав зі сцени диски, листівки з автографами й футболки. У ході концерту він виконав улюблені багатьма хіти "Я тобі на Валентина", "Василина" та разом зі співачкою Олею Цибульскою заспівав мегахіт "Цьомаю".

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Теги: Dzidzio, Супер-пупер, концерт
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