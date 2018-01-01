Засудили лучанина, який із пістолетом та гранатою розгулював біля «Променя»





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 4 червня, - пишуть



Як вдалося встановити під час судового засідання, обвинувачений в невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час шляхом привласнення знайденого придбав корпус наступальної осколкової ручної гранати РГД 5 з уніфікованим запалом дистанційної дії типу УЗРГМ-2, що при конструктивному поєднанні є наступальною осколковою ручною гранатою РГД 5, яка, згідно з висновком вибухо-технічної експертизи, відноситься до вибухових пристроїв, бойових припасів.



Окрім того, чоловік знайшов пістолет, який, згідно з висновком балістичної експертизи, є короткоствольною гладкоствольною нестандартною вогнепальною зброєю, переробленою саморобним способом із стартового пістолета «STALKER» моделі «MOD.917-S», калібру 9 мм. та 13 патронів, що згідно з висновком судової балістичної експертизи відноситься до боєприпасів і є пістолетними патронами калібру 9 мм Р.А.



Так, 2 квітня 2018 року близько, перебуваючи поряд з РЦ «Промінь», що на проспекті Грушевського, 3, носив гранату РГД-5 із запалом до неї, а також пістолет і 13 патронів без передбаченого законом дозволу. В подальшому він був викритий працівниками охорони РЦ «Промінь» і затриманий працівниками поліції, які вилучили у нього вищезазначені речі.



До того ж у чоловіка під час обшуку працівниками поліції був вилучений амфетамін.



Обвинувачений повністю визнав свою вину та не оспорював фактичних обставин злочину.



Тож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 4 років позбавлення покарання, втім на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 3 років він не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який розгулював із пістолетом та гранатою біля розважального центру «Промінь» у Луцьку, отримав три роки умовно.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 4 червня, - пишуть Волинські Новини. Як вдалося встановити під час судового засідання, обвинувачений в невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час шляхом привласнення знайденого придбав корпус наступальної осколкової ручної гранати РГД 5 з уніфікованим запалом дистанційної дії типу УЗРГМ-2, що при конструктивному поєднанні є наступальною осколковою ручною гранатою РГД 5, яка, згідно з висновком вибухо-технічної експертизи, відноситься до вибухових пристроїв, бойових припасів.Окрім того, чоловік знайшов пістолет, який, згідно з висновком балістичної експертизи, є короткоствольною гладкоствольною нестандартною вогнепальною зброєю, переробленою саморобним способом із стартового пістолета «STALKER» моделі «MOD.917-S», калібру 9 мм. та 13 патронів, що згідно з висновком судової балістичної експертизи відноситься до боєприпасів і є пістолетними патронами калібру 9 мм Р.А.Так, 2 квітня 2018 року близько, перебуваючи поряд з РЦ «Промінь», що на проспекті Грушевського, 3, носив гранату РГД-5 із запалом до неї, а також пістолет і 13 патронів без передбаченого законом дозволу. В подальшому він був викритий працівниками охорони РЦ «Промінь» і затриманий працівниками поліції, які вилучили у нього вищезазначені речі.До того ж у чоловіка під час обшуку працівниками поліції був вилучений амфетамін.Обвинувачений повністю визнав свою вину та не оспорював фактичних обставин злочину.Тож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 4 років позбавлення покарання, втім на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 3 років він не вчинить нового злочину.

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