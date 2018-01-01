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Засудили лучанина, який із пістолетом та гранатою розгулював біля «Променя»

Засудили лучанина, який із пістолетом та гранатою розгулював біля «Променя»
Чоловік, який розгулював із пістолетом та гранатою біля розважального центру «Промінь» у Луцьку, отримав три роки умовно.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 4 червня, - пишуть Волинські Новини.

Як вдалося встановити під час судового засідання, обвинувачений в невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час шляхом привласнення знайденого придбав корпус наступальної осколкової ручної гранати РГД 5 з уніфікованим запалом дистанційної дії типу УЗРГМ-2, що при конструктивному поєднанні є наступальною осколковою ручною гранатою РГД 5, яка, згідно з висновком вибухо-технічної експертизи, відноситься до вибухових пристроїв, бойових припасів.

Окрім того, чоловік знайшов пістолет, який, згідно з висновком балістичної експертизи, є короткоствольною гладкоствольною нестандартною вогнепальною зброєю, переробленою саморобним способом із стартового пістолета «STALKER» моделі «MOD.917-S», калібру 9 мм. та 13 патронів, що згідно з висновком судової балістичної експертизи відноситься до боєприпасів і є пістолетними патронами калібру 9 мм Р.А.

Так, 2 квітня 2018 року близько, перебуваючи поряд з РЦ «Промінь», що на проспекті Грушевського, 3, носив гранату РГД-5 із запалом до неї, а також пістолет і 13 патронів без передбаченого законом дозволу. В подальшому він був викритий працівниками охорони РЦ «Промінь» і затриманий працівниками поліції, які вилучили у нього вищезазначені речі.

До того ж у чоловіка під час обшуку працівниками поліції був вилучений амфетамін.

Обвинувачений повністю визнав свою вину та не оспорював фактичних обставин злочину.

Тож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 4 років позбавлення покарання, втім на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 3 років він не вчинить нового злочину.

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Теги: вирок, суд, пістолет, граната
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