У луцькому виші обрали голову студради

У Луцькому націоналному технічному університеті обрали нового голову Студентської ради.Так, новою очільницею органу студентського самоврядування стала, - інформує прес-служба вишу.Її кандидадутуру підтрмали 54, 9% виборців.Зокрема, явка виборців становила 14,5% (689 осіб) від загальної кількості студентів, 19,3% - від студентів денної форми навчання.Також обирали голів студентських рад факультетів, гуртожитків та представників від молоді до вченої ради.Вибори голови студентської ради ФБ:Ходун Анна - 59,7%Якобчук Тетяна - 26,7%Не підтримали жодного кандидата - 11,9%Недійсних - 1,7%Вибори голови студентської ради МБФ:Корейба Андрій - "За" - 67,9%"Проти" - 29,1%Недійсних - 3%Вибори голови студентської ради ТФ:Марчук Назарій - "За" - 72,6%"Проти" - 27,4%Вибори голови студентської ради ФЕТЕ:Яблончук Анастасія - "За" - 81%"Проти" - 19%Вибори голови студентської ради ФБД:Пукавська Катерина - 25,9%Сокур Тетяна - 73%Не підтримали жодного кандидата - 1,1%Вибори голови студентської ради ФОФ:Дудко Марія - "За" - 84,6%"Проти" - 13,4%Недійсні - 2%Вибори голови студентської ради ФКНІТ:Бортник Юлія - "За" - 77,8%"Проти" - 11,1%Недійсні - 11,1%Вибори голови студентської ради гуртожитку №1:Басалко Ілля - "За" - 75,5%"Проти" - 22,5%Недійсні - 2%Вибори голови студентської ради гуртожитку №2:Цюриць Роман - "За" - 78,1%"Проти" - 18,8%Недійсні - 3,1%До складу Вченої ради від студентства увійшли: Лисик Ірина (по посаді), Приступа Юлія ("За" - 79,2%), Канагеєв Олександр ("За" - 77,4%), Ільчук Владислав ("За" - 85,5%), Соловенюк Олена ("За" - 85%).