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У луцькому виші обрали голову студради

У луцькому виші обрали голову студради
У Луцькому націоналному технічному університеті обрали нового голову Студентської ради.

Так, новою очільницею органу студентського самоврядування стала Ірина Лисик, - інформує прес-служба вишу.Її кандидадутуру підтрмали 54, 9% виборців.

Зокрема, явка виборців становила 14,5% (689 осіб) від загальної кількості студентів, 19,3% - від студентів денної форми навчання.

Також обирали голів студентських рад факультетів, гуртожитків та представників від молоді до вченої ради.

Вибори голови студентської ради ФБ:
Ходун Анна - 59,7%
Якобчук Тетяна - 26,7%
Не підтримали жодного кандидата - 11,9%
Недійсних - 1,7%

Вибори голови студентської ради МБФ:
Корейба Андрій - "За" - 67,9%
"Проти" - 29,1%
Недійсних - 3%

Вибори голови студентської ради ТФ:
Марчук Назарій - "За" - 72,6%
"Проти" - 27,4%

Вибори голови студентської ради ФЕТЕ:
Яблончук Анастасія - "За" - 81%
"Проти" - 19%

Вибори голови студентської ради ФБД:
Пукавська Катерина - 25,9%
Сокур Тетяна - 73%
Не підтримали жодного кандидата - 1,1%

Вибори голови студентської ради ФОФ:
Дудко Марія - "За" - 84,6%
"Проти" - 13,4%
Недійсні - 2%

Вибори голови студентської ради ФКНІТ:
Бортник Юлія - "За" - 77,8%
"Проти" - 11,1%
Недійсні - 11,1%

Вибори голови студентської ради гуртожитку №1:
Басалко Ілля - "За" - 75,5%
"Проти" - 22,5%
Недійсні - 2%

Вибори голови студентської ради гуртожитку №2:
Цюриць Роман - "За" - 78,1%
"Проти" - 18,8%
Недійсні - 3,1%

До складу Вченої ради від студентства увійшли: Лисик Ірина (по посаді), Приступа Юлія ("За" - 79,2%), Канагеєв Олександр ("За" - 77,4%), Ільчук Владислав ("За" - 85,5%), Соловенюк Олена ("За" - 85%).

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Теги: ЛНТУ, вибори, студрада
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