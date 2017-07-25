Круті прийоми та міцні м'язи: у центрі Луцька тренувалися «Воїни Любарта»





Впродовж кількох годин на Театральному майдані лучани та гості міста могли спостерігати відкрите тренування волинської команди бійців ММА, які готуються до протистоянь з іноземними спортсменами, пишуть



А сам турнір відбудеться на День молоді, 24 червня, о 16.00 в Луцькому замку. Команда «Воїнів Любарта» сформована зі спортсменів луцьких бійцівських клубів, зокрема, «Прайд», «Воїн», «Легіон» та «Гарда».



Щодо сьогоднішнього дійства, то територія тренувань була розділена на зону татамі, де безпосередньо відбувалися тренування, а також фотозону. Тож глядачі могли побачити не лише круті прийоми, а й сфотографуватися зі спортсменами. Бійці демонстрували різноманітні бойові прийоми, а також працювали на лапах. Також кожен охочий мав змогу отримати інформацію про учасників турніру.



У коментарі організатор змагань Олександр Кулаков розповів, що метою сьогоднішнього заходу є популяризація змішаних єдиноборств MMA серед лучан, пропагування здорового способу життя, залучення молоді та дітей до занять спортом, а також анонс ІІ Міжнародного професійного турніру з ММА «Lubart's Warriors», в якому братимуть участь 14 волинян.



«Це рейтинговий професійний турнір, його результати будуть зараховані до міжнародного рейтингу, який котується у всіх країнах світу і дає можливість професійного зростання для спортсменів. ММА – це дуже видовищний вид спорту, і кожна країна має федерацію змішаних єдиноборств. Популяризація ММА настільки висока, що цей вид популярніший, аніж деякіолімпійські види спорту», - зауважив Олександр Кулаков.



Та додав, що безпосередньо перед самим турніром в «Ротонді» відбудеться офіційне зважування, битва поглядів, а також представлена шоу-програма.



Своєю чергою, головний тренер збірної команди Волинської області зі змішаних єдиноборств Андрій Зінчук зазначив, що також у Луцьку будуть проводитися й змагання для аматорів як зі змішаних єдиноборств, так і з бойового самбо. До того ж, він наголосив, що у Луцьку будуть проводитися збори, до участі в яких будуть залучені перші номери по бойовому самбо.



«Кожного року популярність змішаних єдиноборств зростає, адже кожного року турніри стають більш важчими та видовищними. Зараза ММА не включений до олімпійської програми, але все йде до того, що через 5-10 років, адже вже зараз об’дналися дві найбільші федерації, до того ж заплановано збільшення вагових категорій серед дівчат, аби змішані єдиноборства включили до програми Олімпіади», - каже Андрій Зінчук



Щодо самого турніру, то в протистояннях з волинянами зійдуться бійці з Франції, Туреччини, Узбекистану, Азербайджану, Білорусі, Словаччини.



Впродовж вечора на глядачів чекатимуть захоплюючі виступи артистів, покази мод та професійні аніматори. Незвичними та смачними стравами обіцяють дивувати гостей старовинного замку відомі луцькі ресторатори та підприємці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках підготовки до ІІ Міжнародного професійного турніру з ММА «Lubart'sWarriors» у центрі Луцька бійці провели відкрите тренування.Впродовж кількох годин на Театральному майдані лучани та гості міста могли спостерігати відкрите тренування волинської команди бійців ММА, які готуються до протистоянь з іноземними спортсменами, пишуть Волинські Новини. А сам турнір відбудеться на День молоді, 24 червня, о 16.00 в Луцькому замку. Команда «Воїнів Любарта» сформована зі спортсменів луцьких бійцівських клубів, зокрема, «Прайд», «Воїн», «Легіон» та «Гарда».Щодо сьогоднішнього дійства, то територія тренувань була розділена на зону татамі, де безпосередньо відбувалися тренування, а також фотозону. Тож глядачі могли побачити не лише круті прийоми, а й сфотографуватися зі спортсменами. Бійці демонстрували різноманітні бойові прийоми, а також працювали на лапах. Також кожен охочий мав змогу отримати інформацію про учасників турніру.У коментарі організатор змаганьрозповів, що метою сьогоднішнього заходу є популяризація змішаних єдиноборств MMA серед лучан, пропагування здорового способу життя, залучення молоді та дітей до занять спортом, а також анонс ІІ Міжнародного професійного турніру з ММА «Lubart's Warriors», в якому братимуть участь 14 волинян.«Це рейтинговий професійний турнір, його результати будуть зараховані до міжнародного рейтингу, який котується у всіх країнах світу і дає можливість професійного зростання для спортсменів. ММА – це дуже видовищний вид спорту, і кожна країна має федерацію змішаних єдиноборств. Популяризація ММА настільки висока, що цей вид популярніший, аніж деякіолімпійські види спорту», - зауважив Олександр Кулаков.Та додав, що безпосередньо перед самим турніром в «Ротонді» відбудеться офіційне зважування, битва поглядів, а також представлена шоу-програма.Своєю чергою, головний тренер збірної команди Волинської області зі змішаних єдиноборствзазначив, що також у Луцьку будуть проводитися й змагання для аматорів як зі змішаних єдиноборств, так і з бойового самбо. До того ж, він наголосив, що у Луцьку будуть проводитися збори, до участі в яких будуть залучені перші номери по бойовому самбо.«Кожного року популярність змішаних єдиноборств зростає, адже кожного року турніри стають більш важчими та видовищними. Зараза ММА не включений до олімпійської програми, але все йде до того, що через 5-10 років, адже вже зараз об’дналися дві найбільші федерації, до того ж заплановано збільшення вагових категорій серед дівчат, аби змішані єдиноборства включили до програми Олімпіади», - каже Андрій ЗінчукЩодо самого турніру, то в протистояннях з волинянами зійдуться бійці з Франції, Туреччини, Узбекистану, Азербайджану, Білорусі, Словаччини.Впродовж вечора на глядачів чекатимуть захоплюючі виступи артистів, покази мод та професійні аніматори. Незвичними та смачними стравами обіцяють дивувати гостей старовинного замку відомі луцькі ресторатори та підприємці.

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