На «Козацьких Могилах» вшанували полеглих героїв. ФОТО





8-10 червня усі охочі могли взяти участь у бойовому козацькому таборуванні, яке відбулося у селі Пляшева, що на Рівненщині у Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької битви», - пише



Дійство розпочалося патріаршим богослужінням та Вселенською панахидою за спокій душ загиблих українських козаків і новітніх українських героїв, які полягли за незалежність України, в Георгіївській церкві, очолював яке Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.



Після божественної літургії відбулася урочиста хода і покладання квітів до пам’ятника Героям Берестецької битви, де усі присутні з трепетом виконали Гімн України.



Опісля присутні могли насолодитися концертом. Відкрив його хор «Водограй» з Вовковиї, наймолодша учасниця якого була Софія Главацька із міста Ківерці Волинської області, яка виконала зворушливу молитву. Опісля лунали пісні у виконанні співочого колективу з Києва «Оболонь». Також присутніх привітав лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок.



На дійстві усі охочі мали змогу скуштувати різноманітні смаколики, завітати на ярмарок, аби придбати вироби від майстрів, взяти участь у майстер-класах, а також просто посидіти із хорошою компанією під запашний куліш та напої до смаку.



Дітлахи забавлялися на атракціонах, молодь активно робила світлини на мальовничих просторах.



Цього дня місцина майоріла вишиванками та наповнювалася вигуками «Слава Україні!», а у відповідь чулося «Героям cлава!»



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З усієї України до села Пляшева, що на Рівненщині, з’їхалися сучасні козаки та козачки, аби на місці славної битви вшанувати полеглих.8-10 червня усі охочі могли взяти участь у бойовому козацькому таборуванні, яке відбулося у селі Пляшева, що на Рівненщині у Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької битви», - пише Волинська правда. Дійство розпочалося патріаршим богослужінням та Вселенською панахидою за спокій душ загиблих українських козаків і новітніх українських героїв, які полягли за незалежність України, в Георгіївській церкві, очолював яке Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-УкраїниПісля божественної літургії відбулася урочиста хода і покладання квітів до пам’ятника Героям Берестецької битви, де усі присутні з трепетом виконали Гімн України.Опісля присутні могли насолодитися концертом. Відкрив його хор «Водограй» з Вовковиї, наймолодша учасниця якого була Софія Главацька із міста Ківерці Волинської області, яка виконала зворушливу молитву. Опісля лунали пісні у виконанні співочого колективу з Києва «Оболонь». Також присутніх привітав лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок.На дійстві усі охочі мали змогу скуштувати різноманітні смаколики, завітати на ярмарок, аби придбати вироби від майстрів, взяти участь у майстер-класах, а також просто посидіти із хорошою компанією під запашний куліш та напої до смаку.Дітлахи забавлялися на атракціонах, молодь активно робила світлини на мальовничих просторах.Цього дня місцина майоріла вишиванками та наповнювалася вигуками «Слава Україні!», а у відповідь чулося «Героям cлава!»

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