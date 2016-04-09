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На Волині оштрафували посадовицю, яка вимагала хабар

На Волині оштрафували посадовицю, яка вимагала хабар
Начальницю господарсько-земельного відділу виконавчого комітету Устилузької міської ради суд оштрафував на 10 тисяч 200 гривень. Жінка отримала покарання, бо вимагала 500 доларів за сприяння в укладенні договору оренди нежитлового приміщення.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 5 червня, пишуть Волинські Новини.

Як вдалося встановити під час судового засідання, з середини січня по 4 квітня 2018 року начальник господарсько-земельного відділу виконавчого комітету Устилузької міської ради, Володимир-Волинського району, Волинської області (Устилузької об’єднаної міської територіальної громади) шляхом умовлянь підбурювала громадянина до передачі їй грошових коштів в сумі 500 доларів США, аби в подальшому надати їх як неправомірну вигоду службовим особам, а саме – членам виконавчого комітету Устилузької міської ради (Устилузької об’єднаної міської територіальної громади), щоб ті посприяли у наданні в оренду нежитлового приміщення господарської будівлі.

Так, 4 квітня під час зустрічі з громадянином, яка відбувалася в приміщенні кафе «Гранд», що розташоване на вулиці Володимирська, 17 в Устилузі, отримала від останнього неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США за сприяння у наданні в оренду нежитлового приміщення господарської будівлі, розміщеного за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, м. Устилуг, вул. Б.Хмельницького, 49, яке перебуває на балансі вказаного органу місцевого самоврядування, шляхом прийняття на засіданні виконавчого комітету рішення про передачу в оренду зазначеного майна комунальної власності.

Однак обвинувачена була викрита працівниками поліції. Свою вину жінка визнала повністю та не оспорювала фактичних обставин злочину.

Відтак, суд визнав її винною та призначив покарання у виді штрафу розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 10 тисяч 200 гривень.

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Теги: суд, штраф, хабар
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