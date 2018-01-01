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На Львівщині втопився волинянин

На Львівщині втопився волинянин
У селі Дроговиж Миколаївського району Львівської області втопився 52-річний волинянин.

Про це пише Depo.Львів.

Трагедія трапилася 9 червня, близько 12:40.

Як зазначали волинські ЗМІ, втопився житель села Кваси Волинської області. Однак, Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost уточнив, що насправді чоловік був родом із села Квасів Горохівського району.

Тіло із озера Задорожне витягли товариші чоловіка.

Деталі встановлюються.

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Теги: волинянин, Львівщина, смерть, вода, озеро
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