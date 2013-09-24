Загадкова смерть у Миколаєві: у квартирі знайшли тіла двох жінок

У Миколаєві чоловік виявив у квартирі своєї матері тіла двох померлих жінок.Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Миколаївської області.Тепер правоохоронці намагаються встановити причину смертей обох жінок."У Центральний відділ поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення місцевого жителя про те, що в квартирі своєї матері він виявив без ознак життя тіла двох своїх знайомих", - йдеться в повідомленні.На місці події судово-медичний експерт після огляду тіл загиблих явних ознак насильницьких дій не виявив."Для встановлення причини смерті тіла 47-ми і 53-річних жінок спрямовані на проведення судово-медичної експертизи", - повідомили в поліції.Розслідування ведеться за статтею про умисне вбивство.