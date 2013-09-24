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Загадкова смерть у Миколаєві: у квартирі знайшли тіла двох жінок

Загадкова смерть у Миколаєві: у квартирі знайшли тіла двох жінок
У Миколаєві чоловік виявив у квартирі своєї матері тіла двох померлих жінок.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Миколаївської області.

Тепер правоохоронці намагаються встановити причину смертей обох жінок.

"У Центральний відділ поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення місцевого жителя про те, що в квартирі своєї матері він виявив без ознак життя тіла двох своїх знайомих", - йдеться в повідомленні.

На місці події судово-медичний експерт після огляду тіл загиблих явних ознак насильницьких дій не виявив.

"Для встановлення причини смерті тіла 47-ми і 53-річних жінок спрямовані на проведення судово-медичної експертизи", - повідомили в поліції.

Розслідування ведеться за статтею про умисне вбивство.

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Теги: смерть, Миколаїв
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