Загадкова смерть у Миколаєві: у квартирі знайшли тіла двох жінок
Сьогодні, 09:30
У Миколаєві чоловік виявив у квартирі своєї матері тіла двох померлих жінок.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Миколаївської області.
Тепер правоохоронці намагаються встановити причину смертей обох жінок.
"У Центральний відділ поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення місцевого жителя про те, що в квартирі своєї матері він виявив без ознак життя тіла двох своїх знайомих", - йдеться в повідомленні.
На місці події судово-медичний експерт після огляду тіл загиблих явних ознак насильницьких дій не виявив.
"Для встановлення причини смерті тіла 47-ми і 53-річних жінок спрямовані на проведення судово-медичної експертизи", - повідомили в поліції.
Розслідування ведеться за статтею про умисне вбивство.
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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Миколаївської області.
Тепер правоохоронці намагаються встановити причину смертей обох жінок.
"У Центральний відділ поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення місцевого жителя про те, що в квартирі своєї матері він виявив без ознак життя тіла двох своїх знайомих", - йдеться в повідомленні.
На місці події судово-медичний експерт після огляду тіл загиблих явних ознак насильницьких дій не виявив.
"Для встановлення причини смерті тіла 47-ми і 53-річних жінок спрямовані на проведення судово-медичної експертизи", - повідомили в поліції.
Розслідування ведеться за статтею про умисне вбивство.
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