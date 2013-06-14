Тата не пам’ятає: закликають привітати маленьку донечку загиблого бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзівідзначить свій перший ювілей - 5 років. Дівчинка є донькою загиблого на Сході Героя – волинянина, котрий служив у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді. У часі війни чоловік був солдатом Збройних Сил України, снайпером. У ніч з 18 на 19 грудня вороги кинули у бліндаж гранату, яку він миттєво схопивши викинув її на вулицю, врятувавши від смерті побратимів. Проте, отримав осколкові поранення легень та серця, які виявилися несумісні з життям.Леоніда нагородили посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня, орденом «Честь і слава» від громадської організації «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України» та медаллю патріарха Української православної церкви Філарета «За жертовність та любов України».«Леонід був дуже добрим, – згадує дружина загиблого Оксана. – Він безмежно любив дітей та був моєю надійною опорою».Донечка Вікторія, на жаль, батька не пам’ятає. На момент загибелі їй був 1 рік, вона часто показує на фото з татусем, розповідає про нього, згадує, з розповідей, як не давала йому спати по ночам. І лише в молитві вона просить татка, щоб він прийшов до неї, та хоч разочок завів її у дитсадок. Старший брат Володя часто розповідає сестрі про батька, як вони їздили у гори, ходили на рибаловлю і як він гуляв зі своєю донечкою. Вікторія часто приходить на могилу і завжди каже: «Привіт, татко, я прийшла».Зараз Віка відвідує садочок та має хобі, притаманні для її віку – любить малювати, ліпити, гратися з ляльками та іграшковим посудом. Також дівчинка ходить на танці. Наша іменинниця вже має перші мрії щодо майбутньої професії. Розповідає матусі, що коли виросте, то хоче стати стоматологом. Як і кожна дівчинка в її віці, вона полюбляє мультфільми. Улюблені казкові герої Вікусі – це принцеса Софія Прекрасна і Барбі.Особливих труднощів зі здоров’ям не має, але зараз відвідує логопеда. Із захопленням розповідає, що дякуючи волонтерам, мала можливість побувати у Луцькому зоопарку та у розважальному дитячому центрі ТРЦ «ПортСіті». А ще у неї приємні спогади про подорожі в Карпати. Цього року Вікусі випала щаслива нагода відвідати Туреччину.Дівчинка любить проводити час з братиком Володею. Коли він вчить уроки, то завжди сидить поруч і уважно слухає, особливо, коли це предмет англійська мова. Також вони разом полюбляють грати у настільні ігри.Мама дівчинки каже, матеріальний стан у сім’ї задовільний, але оскільки дівчинка швидко росте, то постійно є потреба в одязі та взутті. Як і більшість дітей, яких торкнулась війна, Віка бажає миру, щоб ніхто з дітей не лишався без татусів.Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її з Днем народження на свій розсуд.Луцик Вікторія – 5 років (14.06.2013)м. Львів. Зріст: 104 см; Розмір взуття: 28.