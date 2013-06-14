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Тата не пам’ятає: закликають привітати маленьку донечку загиблого бійця

Тата не пам’ятає: закликають привітати маленьку донечку загиблого бійця
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Невдовзі Вікторія Луцик відзначить свій перший ювілей - 5 років. Дівчинка є донькою загиблого на Сході Героя – волинянина Леоніда Луцика, котрий служив у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді. У часі війни чоловік був солдатом Збройних Сил України, снайпером. У ніч з 18 на 19 грудня вороги кинули у бліндаж гранату, яку він миттєво схопивши викинув її на вулицю, врятувавши від смерті побратимів. Проте, отримав осколкові поранення легень та серця, які виявилися несумісні з життям.

Леоніда нагородили посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня, орденом «Честь і слава» від громадської організації «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України» та медаллю патріарха Української православної церкви Філарета «За жертовність та любов України».
«Леонід був дуже добрим, – згадує дружина загиблого Оксана. – Він безмежно любив дітей та був моєю надійною опорою».

Донечка Вікторія, на жаль, батька не пам’ятає. На момент загибелі їй був 1 рік, вона часто показує на фото з татусем, розповідає про нього, згадує, з розповідей, як не давала йому спати по ночам. І лише в молитві вона просить татка, щоб він прийшов до неї, та хоч разочок завів її у дитсадок. Старший брат Володя часто розповідає сестрі про батька, як вони їздили у гори, ходили на рибаловлю і як він гуляв зі своєю донечкою. Вікторія часто приходить на могилу і завжди каже: «Привіт, татко, я прийшла».

Зараз Віка відвідує садочок та має хобі, притаманні для її віку – любить малювати, ліпити, гратися з ляльками та іграшковим посудом. Також дівчинка ходить на танці. Наша іменинниця вже має перші мрії щодо майбутньої професії. Розповідає матусі, що коли виросте, то хоче стати стоматологом. Як і кожна дівчинка в її віці, вона полюбляє мультфільми. Улюблені казкові герої Вікусі – це принцеса Софія Прекрасна і Барбі.

Особливих труднощів зі здоров’ям не має, але зараз відвідує логопеда. Із захопленням розповідає, що дякуючи волонтерам, мала можливість побувати у Луцькому зоопарку та у розважальному дитячому центрі ТРЦ «ПортСіті». А ще у неї приємні спогади про подорожі в Карпати. Цього року Вікусі випала щаслива нагода відвідати Туреччину.

Дівчинка любить проводити час з братиком Володею. Коли він вчить уроки, то завжди сидить поруч і уважно слухає, особливо, коли це предмет англійська мова. Також вони разом полюбляють грати у настільні ігри.

Мама дівчинки каже, матеріальний стан у сім’ї задовільний, але оскільки дівчинка швидко росте, то постійно є потреба в одязі та взутті. Як і більшість дітей, яких торкнулась війна, Віка бажає миру, щоб ніхто з дітей не лишався без татусів.

Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її з Днем народження на свій розсуд.

Інформація для благодійників: Луцик Вікторія – 5 років (14.06.2013)
м. Львів. Зріст: 104 см; Розмір взуття: 28.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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