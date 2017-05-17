У Луцьку без гарячої води два тижні «сидітимуть» декілька вулиць
Сьогодні, 10:18
У Луцьку на деяких вулицях відключать гарячу воду у зв'язку з профілактичними ремонтами теплових мереж.
Про це йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло».
З 11 червня до будинків, приєднаних до котелень, розташованих за адресами вул. 8-го березня, 3, вул. Вавилова, 6, вул. Задворецька, 13 та вул. Дубнівська, 15 буде припинено подачу гарячої води у зв’язку зі здійсненням профілактичних робіт. Згідно графіка, відновлення гарячого водопостачання за всіма адресами очікується за два тижні – 25 червня 2018.
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Про це йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло».
З 11 червня до будинків, приєднаних до котелень, розташованих за адресами вул. 8-го березня, 3, вул. Вавилова, 6, вул. Задворецька, 13 та вул. Дубнівська, 15 буде припинено подачу гарячої води у зв’язку зі здійсненням профілактичних робіт. Згідно графіка, відновлення гарячого водопостачання за всіма адресами очікується за два тижні – 25 червня 2018.
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