У Луцьку без гарячої води два тижні «сидітимуть» декілька вулиць





Про це йдеться на сайті ДКП



З 11 червня до будинків, приєднаних до котелень, розташованих за адресами вул. 8-го березня, 3, вул. Вавилова, 6, вул. Задворецька, 13 та вул. Дубнівська, 15 буде припинено подачу гарячої води у зв’язку зі здійсненням профілактичних робіт. Згідно графіка, відновлення гарячого водопостачання за всіма адресами очікується за два тижні – 25 червня 2018.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на деяких вулицях відключать гарячу воду у зв'язку з профілактичними ремонтами теплових мереж.Про це йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло» З 11 червня до будинків, приєднаних до котелень, розташованих за адресами вул. 8-го березня, 3, вул. Вавилова, 6, вул. Задворецька, 13 та вул. Дубнівська, 15 буде припинено подачу гарячої води у зв’язку зі здійсненням профілактичних робіт. Згідно графіка, відновлення гарячого водопостачання за всіма адресами очікується за два тижні – 25 червня 2018.

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