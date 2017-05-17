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У Луцьку декілька вулиць два тижні «сидітимуть» без гарячої води

У Луцьку декілька вулиць два тижні «сидітимуть» без гарячої води
У Луцьку на деяких вулицях відключать гарячу воду у зв'язку з профілактичними ремонтами теплових мереж.

Про це йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло».

З 11 червня до будинків, приєднаних до котелень, розташованих за адресами вул. 8-го березня, 3, вул. Вавилова, 6, вул. Задворецька, 13 та вул. Дубнівська, 15 буде припинено подачу гарячої води у зв’язку зі здійсненням профілактичних робіт. Згідно графіка, відновлення гарячого водопостачання за всіма адресами очікується за два тижні – 25 червня 2018.

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Теги: вода, відключення, Луцьк
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