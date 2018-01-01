Робота — хоббі мого життя, — волинська медсестра. ФОТО

Медсестравже майже 26 років працює медсестрою.Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у Facebook.Аліна Андріївна Якімчук закінчила медучилище у 1992 році. Три роки працювала акушеркою у Луцькому пологовому будинку. Згодом вона працювала палатною медсестри відділення гінекології Луцької міської клінічної лікарні.За декілька років Аліна Якімчук стала старшою медичною сестрою. На той час була найменшою серед досвідчених колег.Останні 13 років працює старшою медичною сестрою відділення малоінвазивної хірургії. Каже, що щастить їй на хороших колег все життя: як в гінекології, так і в малоінвазивній хірургії працюють самовіддані люди.«Якщо хтось думає, що робота старшої медсестри полягає у роботі з паперами (як було колись), то він глибоко помиляється. У теперішній час, в зв'язку з великою кадровою кризою у медицині старша медична сестра повинна бути всюди і за всіх: і за маніпуляційну медсестру, і за палатну, і за санітарку. Нині, випадкових людей у медицині немає», - впевнена Аліна Якімчук.Вона зазначила, що випадкові люди приходять, один рік попрацюють і розраховуються. Чому? В першу чергу не влаштовує молодь заробітна плата. Та й легкої роботи зараз у медсестринстві немає. Робота не помітна, завжди на другому плані, бо догляд як такий у нас не цінується.Попри все робота дуже подобається. Аліна Якімчук каже, що медицина - найголовніше хоббі життя.«Душа радіє, коли ти спілкуєшся з людьми, коли бачиш як одужує хворий, бачиш результати своєї праці», - каже вона.