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У Ковелі горіла квартира в багатоповерхівці

У Ковелі горіла квартира в багатоповерхівці
У Ковелі горіла квартира та автомобіль.

Про це повідомила головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Ковельського міськвиконкому Оксана Козакевич, - пише ПроКовель.

Так, по вулиці Фестивальна горів автомобіль, а квартира - в багатоповерхівці на Смірнова. В останньому випадку занепокоєння викликав дим, який клубився з балкону будинку.

Пожежна служба приїхала вчасно і приборкала полум’я. Попередньою причиною загоряння житла називають необережне поводження з вогнем.

Зазначається, що в обох випадках жертв немає.

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Теги: пожежа, Ковель
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