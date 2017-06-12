У Ковелі горіла квартира в багатоповерхівці
Сьогодні, 10:32
У Ковелі горіла квартира та автомобіль.
Про це повідомила головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Ковельського міськвиконкому Оксана Козакевич, - пише ПроКовель.
Так, по вулиці Фестивальна горів автомобіль, а квартира - в багатоповерхівці на Смірнова. В останньому випадку занепокоєння викликав дим, який клубився з балкону будинку.
Пожежна служба приїхала вчасно і приборкала полум’я. Попередньою причиною загоряння житла називають необережне поводження з вогнем.
Зазначається, що в обох випадках жертв немає.
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Про це повідомила головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Ковельського міськвиконкому Оксана Козакевич, - пише ПроКовель.
Так, по вулиці Фестивальна горів автомобіль, а квартира - в багатоповерхівці на Смірнова. В останньому випадку занепокоєння викликав дим, який клубився з балкону будинку.
Пожежна служба приїхала вчасно і приборкала полум’я. Попередньою причиною загоряння житла називають необережне поводження з вогнем.
Зазначається, що в обох випадках жертв немає.
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