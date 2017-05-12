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Волинське казначейство застерігає від телефонних шахраїв

Волинське казначейство застерігає від телефонних шахраїв
Волиняни стали отримувати телефонні дзвінки від осіб, які представляються працівниками казначейства та пропонують повернення коштів з держбюджету на різні соціальні виплати за умови попередньої сплати так званого «страхового внеску».

Про це повідомляє Головне управління Державної казначейської служби України у Волинській області.

Тож у відомстві застерігають громадян від перерахувань ними грошей на підставі телефонних дзвінків і пропозицій та повідомляють, що прийняття рішення про повернення коштів ошуканим громадянам не відноситься до компетенції органів казначейства.

У разі подібних дзвінків радять звертатися до правоохоронців.

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Теги: казначейство, шахрайство, Волинь
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