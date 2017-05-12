Волинське казначейство застерігає від телефонних шахраїв

Волиняни стали отримувати телефонні дзвінки від осіб, які представляються працівниками казначейства та пропонують повернення коштів з держбюджету на різні соціальні виплати за умови попередньої сплати так званого «страхового внеску».Про це повідомляє Головне управління Державної казначейської служби України у Волинській області.Тож у відомстві застерігають громадян від перерахувань ними грошей на підставі телефонних дзвінків і пропозицій та повідомляють, що прийняття рішення про повернення коштів ошуканим громадянам не відноситься до компетенції органів казначейства.У разі подібних дзвінків радять звертатися до правоохоронців.