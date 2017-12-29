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4-річній волинянці з вадами слуху потрібна допомога

4-річній волинянці з вадами слуху потрібна допомога
Маленькій дівчинці з Волині Ярмолюк Єві потрібні кошти на операцію.

Про це на сторінці у Facebook в спільноті Ківерцівський районний інформаційний портал написала Марія Тетюрко.

Мама дівчинки Ярмолюк Олена Василівна проживає в селі Башлики Волинської області Ківерцівського району.

зі слів жінки, при обстеженні дитини, було встановлено діагноз двобічна хронічна глухота (5 ступінь), затримка розвитку мови у зв'язку з відсутністю мови.

Тож, лікарі призначили дороговартісну операцію по встановленню надпотужних слухових імплантів.

"Прошу всіх допомогти мені, тому як вартість операції 500000 тис. гривень. Лікарі радять проведення операції в найближчі терміни.
Мої реквізити 5168757356075475 Ярмолюк Олена Василівна, моб.0660726515,0980132054. Заздалегідь дякую", - йдется у дописі.

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Теги: допомога, дитина, кошти, слух
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