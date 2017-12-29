4-річній волинянці з вадами слуху потрібна допомога

Ярмолюк Єві потрібні кошти на операцію.



Про це на сторінці у



Мама дівчинки Ярмолюк Олена Василівна проживає в селі Башлики Волинської області Ківерцівського району.



зі слів жінки, при обстеженні дитини, було встановлено діагноз двобічна хронічна глухота (5 ступінь), затримка розвитку мови у зв'язку з відсутністю мови.



Тож, лікарі призначили дороговартісну операцію по встановленню надпотужних слухових імплантів.



"Прошу всіх допомогти мені, тому як вартість операції 500000 тис. гривень. Лікарі радять проведення операції в найближчі терміни.

Мої реквізити 5168757356075475 Ярмолюк Олена Василівна, моб.0660726515,0980132054. Заздалегідь дякую", - йдется у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маленькій дівчинці з Волиніпотрібні кошти на операцію.Про це на сторінці у Facebook в спільноті Ківерцівський районний інформаційний портал написала Марія Тетюрко.Мама дівчинкипроживає в селі Башлики Волинської області Ківерцівського району.зі слів жінки, при обстеженні дитини, було встановлено діагноз двобічна хронічна глухота (5 ступінь), затримка розвитку мови у зв'язку з відсутністю мови.Тож, лікарі призначили дороговартісну операцію по встановленню надпотужних слухових імплантів."Прошу всіх допомогти мені, тому як вартість операції 500000 тис. гривень. Лікарі радять проведення операції в найближчі терміни.Мої реквізити 5168757356075475 Ярмолюк Олена Василівна, моб.0660726515,0980132054. Заздалегідь дякую", - йдется у дописі.

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