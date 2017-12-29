4-річній волинянці з вадами слуху потрібна допомога
Сьогодні, 11:08
Маленькій дівчинці з Волині Ярмолюк Єві потрібні кошти на операцію.
Про це на сторінці у Facebook в спільноті Ківерцівський районний інформаційний портал написала Марія Тетюрко.
Мама дівчинки Ярмолюк Олена Василівна проживає в селі Башлики Волинської області Ківерцівського району.
зі слів жінки, при обстеженні дитини, було встановлено діагноз двобічна хронічна глухота (5 ступінь), затримка розвитку мови у зв'язку з відсутністю мови.
Тож, лікарі призначили дороговартісну операцію по встановленню надпотужних слухових імплантів.
"Прошу всіх допомогти мені, тому як вартість операції 500000 тис. гривень. Лікарі радять проведення операції в найближчі терміни.
Мої реквізити 5168757356075475 Ярмолюк Олена Василівна, моб.0660726515,0980132054. Заздалегідь дякую", - йдется у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на сторінці у Facebook в спільноті Ківерцівський районний інформаційний портал написала Марія Тетюрко.
Мама дівчинки Ярмолюк Олена Василівна проживає в селі Башлики Волинської області Ківерцівського району.
зі слів жінки, при обстеженні дитини, було встановлено діагноз двобічна хронічна глухота (5 ступінь), затримка розвитку мови у зв'язку з відсутністю мови.
Тож, лікарі призначили дороговартісну операцію по встановленню надпотужних слухових імплантів.
"Прошу всіх допомогти мені, тому як вартість операції 500000 тис. гривень. Лікарі радять проведення операції в найближчі терміни.
Мої реквізити 5168757356075475 Ярмолюк Олена Василівна, моб.0660726515,0980132054. Заздалегідь дякую", - йдется у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі хочуть підняти ціни на воду
Сьогодні, 11:20
У Луцьку затримали чоловіка з канабісом
Сьогодні, 11:16
4-річній волинянці з вадами слуху потрібна допомога
Сьогодні, 11:08
Волинське казначейство застерігає від телефонних шахраїв
Сьогодні, 10:52