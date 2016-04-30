У Луцьку затримали чоловіка з канабісом





Так, 10 червня, по вулиці Ветеранів, екіпаж патрульних помітив підозрілого молодика, - інформує Патрульна поліція Луцька.



Зазначається, що 31-річний чоловік насипав щось у пристрій, який використовується для куріння наркотичних засобів, а речовина була схожа на канабіс.



При перевірці в кишені виявили також згорток з наркотичною речовиною.



Тож на місце викликали слідчо-оперативну групу. Речовини вилучили, чоловіка доставили до відділку.

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