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У Луцьку затримали чоловіка з канабісом

У Луцьку затримали чоловіка з канабісом
У Луцьку посеред білого дня затримали чоловіка з канабісом.

Так, 10 червня, по вулиці Ветеранів, екіпаж патрульних помітив підозрілого молодика, - інформує Патрульна поліція Луцька.

Зазначається, що 31-річний чоловік насипав щось у пристрій, який використовується для куріння наркотичних засобів, а речовина була схожа на канабіс.

При перевірці в кишені виявили також згорток з наркотичною речовиною.

Тож на місце викликали слідчо-оперативну групу. Речовини вилучили, чоловіка доставили до відділку.

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Теги: канабіс, Луцьк
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