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У Ковелі хочуть підняти ціни на воду

У Ковелі хочуть підняти ціни на воду
«Ковельводоканал» планує збільшити тарифи на водопостачання.

Про це інформує сайт Ковельської міської ради.

Ще на початку травня Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства інформувало ковельчан про наміри збільшити тарифи на воду. Причиною називали зміну вартості складових на послуги водопостачання та водовідведення. А ще – приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

Тепер проект рішення «Про встановлення шляхом коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення» розглядатиме на своєму засіданні виконавчий комітет Ковельської міської ради, яке відбудеться цього четверга. Зокрема, «Ковельводоканал» пропонує встановити наступні тарифи:

- на послугу з централізованого водопостачання – 6,29 грн./м³ без ПДВ;
- на послугу з централізованого водовідведення – 9,69 грн./м³ без ПДВ;
- на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 6,62 грн./м³ без ПДВ;
- на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 10,21 грн./м³ без ПДВ.

Якщо члени виконкому ухвалять рішення, то воно вступить в силу через 15 днів від дати опублікування в газеті «Вісті Ковельщини».

Як повідомляли раніше, «Ковельводоканал» піднімав тарифи на воду у 2017 році. Тоді, приміром, послуги за централізоване водопостачання коштували 5,38 грн/м³, а централізоване водовідведення – 8,61 грн/м³.

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Теги: вода, Ковель, тарифи, гроші
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