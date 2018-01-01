Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Сьогодні, 11:35
У центрі Луцька на території Свято-Троїцького собору розквітнув трояндовий сад.
Тут - квіти на будь-який смак: від білих до фіолетових. Вони милують око кожного перехожого своєю пишністю і водночас ніжністю, - пише інтернет-видання Волинь24.
Щороку центр міста полонить приємний аромат троянд. Так і хочеться сповільнити крок, щоб довше насолодитись цією красою.
Фото Ірини КАБАНОВОЇ
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Тут - квіти на будь-який смак: від білих до фіолетових. Вони милують око кожного перехожого своєю пишністю і водночас ніжністю, - пише інтернет-видання Волинь24.
Щороку центр міста полонить приємний аромат троянд. Так і хочеться сповільнити крок, щоб довше насолодитись цією красою.
Фото Ірини КАБАНОВОЇ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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