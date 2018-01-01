Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад





Тут - квіти на будь-який смак: від білих до фіолетових. Вони милують око кожного перехожого своєю пишністю і водночас ніжністю, - пише інтернет-видання



Щороку центр міста полонить приємний аромат троянд. Так і хочеться сповільнити крок, щоб довше насолодитись цією красою.



Фото Ірини КАБАНОВОЇ





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька на території Свято-Троїцького собору розквітнув трояндовий сад.Тут - квіти на будь-який смак: від білих до фіолетових. Вони милують око кожного перехожого своєю пишністю і водночас ніжністю, - пише інтернет-видання Волинь24 Щороку центр міста полонить приємний аромат троянд. Так і хочеться сповільнити крок, щоб довше насолодитись цією красою.

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