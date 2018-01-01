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Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад

Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
У центрі Луцька на території Свято-Троїцького собору розквітнув трояндовий сад.

Тут - квіти на будь-який смак: від білих до фіолетових. Вони милують око кожного перехожого своєю пишністю і водночас ніжністю, - пише інтернет-видання Волинь24.

Щороку центр міста полонить приємний аромат троянд. Так і хочеться сповільнити крок, щоб довше насолодитись цією красою.

Фото Ірини КАБАНОВОЇ

Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад
Рожеві, білі і червоні: у центрі Луцька зацвів трояндовий сад

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Теги: фото, Ірина Кабанова, троянди, собор
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