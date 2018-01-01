Лучани здобули «золото» на чемпіонаті України з пляжного гандболу
Сьогодні, 18:03
В Києві з 6 по 10 червня відбувся Чемпіонат України з пляжного гандболу серед чоловіків. Волиняни ж здобули низку нагород.
В змаганнях брали участь 8 команд. А Волинь представляли команда «Волинь» (м. Луцьк) та команда міста Нововолинськ. За результатами змагань "золото" здобула команда «Волинь» (м. Луцьк), друге місце посіла команда м. Нововолинськ, третє місце зайняла команда «Портовик» (м. Южне).
В індивідуальних нагородах лучани також не залишилися без нагород, а саме Микола Шнит став кращим захисником, а Максим Олексюк – кращим бомбардиром.
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В змаганнях брали участь 8 команд. А Волинь представляли команда «Волинь» (м. Луцьк) та команда міста Нововолинськ. За результатами змагань "золото" здобула команда «Волинь» (м. Луцьк), друге місце посіла команда м. Нововолинськ, третє місце зайняла команда «Портовик» (м. Южне).
В індивідуальних нагородах лучани також не залишилися без нагород, а саме Микола Шнит став кращим захисником, а Максим Олексюк – кращим бомбардиром.
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