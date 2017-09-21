Волиняни посіли друге місце на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 11:42
У Луцьку відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. У загальнокомандному заліку волиняни посіле друге місце.
Чемпіонат тривав 2-3 червня на базі стадіону «Авангард».
Загалом у змаганнях взяли участь більше 400 спортсменів у складі 24 команд із різних регіонів України. Вони змагалися в таких категоріях, як: біг на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 метрів, естафетний біг 4х100, 4х400 метрів, спортивна ходьба, стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок, метання диска, метання молота, метання списа та штовхання ядра.
Призові місця на командному чемпіонаті серед волинян вибороли:
- Павло Палій – 1 місце (метання спису), ДЮСШ Луцького району, тренери-викладачі: Сахарук В.І., Неклюдова А.Д.;
- Яна Фарина – 1 місце (спортивна ходьба 10000 м), Любешівська ДЮСШ, тренери-викладачі: Борисюк І.Б., Борисюк О.С.;
- Владислав Шитлюк – 1 місце (біг 1500 м), Любешівська ДЮСШ, тренери-викладачі: Борисюк І.Б., Борисюк О.С.;
- Іванна Кух – 1 місце (біг 3000 м з/п), Любешівська ДЮСШ, тренери-викладачі: Борисюк І.Б., Борисюк О.С.;
- Ерік Костриця – 2 місце (біг 100 м) та 2 місце (біг 200 м), ОДЮСШ, тренери-викладачі: Вегнер О.А., Вегнер О.І.;
- Андрій Синдюк – 2 місце (спортивна ходьба 10000 м), Любешівська ДЮСШ, тренер-викладач: Борисюк І.Б.;
- Софія Богдан – 3 місце (метання спису), ДЮСШ Луцького району, тренери-викладачі: Сахарук В.І., Неклюдова А.Д.;
- Анжела Лихач – 3 місце (біг 800 м), ДЮСШ Луцького району, тренери-викладачі: Якимович А.П., Якимович Н.І.;
- Карина Венгер – 3 місце (стрибки з жердиною);
- Мирослава Панасюк – 3 місце (біг 1500 м);
- Ірина Чиж – 3 місце (біг 5000 м);
- Назарій Жилінський – 3 місце (біг 1500 м);
- Дмитро Кальков – 3 місце (метання спису).
За підсумками змагань першість у загальнокомандному заліку із 555 очками здобули атлети із Харківської області, другими стали спортсмени з Волині (545 очок), а третіми – з Дніпропетровської області (533 очки).
Зазначимо, що за результатами даних змагань двоє волинських спортсменів (Андрій Синдюк (спортивна ходьба 10000 м) та Ерік Костриця (біг 100 м)) виступатимуть у складі збірної команди України на чемпіонаті світу, що відбудеться в липні цього року в м. Тампере (Фінляндія).
Головне фото - ілюстративне
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Чемпіонат тривав 2-3 червня на базі стадіону «Авангард».
Загалом у змаганнях взяли участь більше 400 спортсменів у складі 24 команд із різних регіонів України. Вони змагалися в таких категоріях, як: біг на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 метрів, естафетний біг 4х100, 4х400 метрів, спортивна ходьба, стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок, метання диска, метання молота, метання списа та штовхання ядра.
Призові місця на командному чемпіонаті серед волинян вибороли:
- Павло Палій – 1 місце (метання спису), ДЮСШ Луцького району, тренери-викладачі: Сахарук В.І., Неклюдова А.Д.;
- Яна Фарина – 1 місце (спортивна ходьба 10000 м), Любешівська ДЮСШ, тренери-викладачі: Борисюк І.Б., Борисюк О.С.;
- Владислав Шитлюк – 1 місце (біг 1500 м), Любешівська ДЮСШ, тренери-викладачі: Борисюк І.Б., Борисюк О.С.;
- Іванна Кух – 1 місце (біг 3000 м з/п), Любешівська ДЮСШ, тренери-викладачі: Борисюк І.Б., Борисюк О.С.;
- Ерік Костриця – 2 місце (біг 100 м) та 2 місце (біг 200 м), ОДЮСШ, тренери-викладачі: Вегнер О.А., Вегнер О.І.;
- Андрій Синдюк – 2 місце (спортивна ходьба 10000 м), Любешівська ДЮСШ, тренер-викладач: Борисюк І.Б.;
- Софія Богдан – 3 місце (метання спису), ДЮСШ Луцького району, тренери-викладачі: Сахарук В.І., Неклюдова А.Д.;
- Анжела Лихач – 3 місце (біг 800 м), ДЮСШ Луцького району, тренери-викладачі: Якимович А.П., Якимович Н.І.;
- Карина Венгер – 3 місце (стрибки з жердиною);
- Мирослава Панасюк – 3 місце (біг 1500 м);
- Ірина Чиж – 3 місце (біг 5000 м);
- Назарій Жилінський – 3 місце (біг 1500 м);
- Дмитро Кальков – 3 місце (метання спису).
За підсумками змагань першість у загальнокомандному заліку із 555 очками здобули атлети із Харківської області, другими стали спортсмени з Волині (545 очок), а третіми – з Дніпропетровської області (533 очки).
Зазначимо, що за результатами даних змагань двоє волинських спортсменів (Андрій Синдюк (спортивна ходьба 10000 м) та Ерік Костриця (біг 100 м)) виступатимуть у складі збірної команди України на чемпіонаті світу, що відбудеться в липні цього року в м. Тампере (Фінляндія).
Головне фото - ілюстративне
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