Посеред Рожища знайшли труп чоловіка
Сьогодні, 12:00
У Рожищі виявили труп 50-річного чоловіка.
У вівторок, 5 червня, близько 12 години до Рожищенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Рожище на вулиці Привокзальній, неподалік скупки металобрухту, виявили труп чоловіка, - пише Район. Рожище.
За словами правоохоронців, ним виявився 50-річний місцевий мешканець Олег.
За цим фактом поліція провела досудове розслідування за ст. 115 КК України, у ході якого встановили, що причиною смерті стала гостра печінкова недостатність.
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У вівторок, 5 червня, близько 12 години до Рожищенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Рожище на вулиці Привокзальній, неподалік скупки металобрухту, виявили труп чоловіка, - пише Район. Рожище.
За словами правоохоронців, ним виявився 50-річний місцевий мешканець Олег.
За цим фактом поліція провела досудове розслідування за ст. 115 КК України, у ході якого встановили, що причиною смерті стала гостра печінкова недостатність.
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