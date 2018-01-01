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Посеред Рожища знайшли труп чоловіка

Посеред Рожища знайшли труп чоловіка
У Рожищі виявили труп 50-річного чоловіка.

У вівторок, 5 червня, близько 12 години до Рожищенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Рожище на вулиці Привокзальній, неподалік скупки металобрухту, виявили труп чоловіка, - пише Район. Рожище.

За словами правоохоронців, ним виявився 50-річний місцевий мешканець Олег.

За цим фактом поліція провела досудове розслідування за ст. 115 КК України, у ході якого встановили, що причиною смерті стала гостра печінкова недостатність.

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Теги: труп, смерть, рожище
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