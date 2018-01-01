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У Нововолинську автобус врізався у легковик: постраждала жінка. ФОТО

У Нововолинську автобус врізався у легковик: постраждала жінка. ФОТО
У місті Нововолинськ, на вулиці Святого Володимира автобус з пасажирами зіткнувся з Mazda. Водійку легковика госпіталізували.

Інцидент трапився у понеділок, 11 червня, близько 11:00, - пише БУГ.

За словами водія автобуса, він не встиг зреагувати та в’їхав у автівку, швидкість була невелика. Чоловік пояснює, що автомобіль раптово повернув наліво.

Свідки розповідають, що «Mazda» рухалася, загальмувала, а потім повертала на дорозі, щоб під’їхати до магазину. Кажуть, що автобус їхав на великій швидкості.

За кермом легковика була жінка, яку госпіталізували до лікарні. В автомобілі також перебувала дитина, вона не постраждала.

В автобусі були пасажири, потерпілих немає.

Зазначають, що на дорозі відсутня розмітка. Нещодавно там проходили ремонтні роботи.

У Нововолинську автобус врізався у легковик: постраждала жінка. ФОТО
У Нововолинську автобус врізався у легковик: постраждала жінка. ФОТО
У Нововолинську автобус врізався у легковик: постраждала жінка. ФОТО
У Нововолинську автобус врізався у легковик: постраждала жінка. ФОТО
У Нововолинську автобус врізався у легковик: постраждала жінка. ФОТО
У Нововолинську автобус врізався у легковик: постраждала жінка. ФОТО
У Нововолинську автобус врізався у легковик: постраждала жінка. ФОТО

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Теги: аварія, Нововолинськ, ДТП, лікарня
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