Для луцьких парків куплять трактор за 1,2 мільйона





Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.



Так, планують придбати трактор YTO – X1204 з ходозменшувачем (з фронтальним навантажувачем в комплекті: ківш, вила палетні, захват для колод) або ж еквівалент. На сьогодні, 11 червня, передбачене проведення аукціону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для комунального підприємства "Парки і сквери міста Луцька" придбають спеціальний трактор вартістю 1,2 млн грн.Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.Так, планують придбати трактор YTO – X1204 з ходозменшувачем (з фронтальним навантажувачем в комплекті: ківш, вила палетні, захват для колод) або ж еквівалент. На сьогодні, 11 червня, передбачене проведення аукціону.

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