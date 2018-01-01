Для луцьких парків куплять трактор за 1,2 мільйона
Сьогодні, 13:48
Для комунального підприємства "Парки і сквери міста Луцька" придбають спеціальний трактор вартістю 1,2 млн грн.
Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.
Так, планують придбати трактор YTO – X1204 з ходозменшувачем (з фронтальним навантажувачем в комплекті: ківш, вила палетні, захват для колод) або ж еквівалент. На сьогодні, 11 червня, передбачене проведення аукціону.
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Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.
Так, планують придбати трактор YTO – X1204 з ходозменшувачем (з фронтальним навантажувачем в комплекті: ківш, вила палетні, захват для колод) або ж еквівалент. На сьогодні, 11 червня, передбачене проведення аукціону.
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