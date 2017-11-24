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Луцькі комунальники хочуть купити автівку

Луцькі комунальники хочуть купити автівку
Для департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради планують придбати легковий автомобіль.

Про це стало відомо із тендеру на сайті публічних закупівель ProZorro.

Замовником торгів виступає департамент ЖКГ. Кінцевий строк подання пропозиції - 25 червня, а 26 червня відбудеться аукціон. Планують купити легковий автомобіль ŠKODA Rapid або еквівалент, вартістю до 429 тис грн.

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Теги: автомобіль, тендер, купівля
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Коментарі 1
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Ланус їм. Чим не аналог рапіда? Потрібно підтримувати вітчизняного автовиробника!
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