Луцькі комунальники хочуть купити автівку





Про це стало відомо із тендеру на сайті публічних закупівель ProZorro.



Замовником торгів виступає департамент ЖКГ. Кінцевий строк подання пропозиції - 25 червня, а 26 червня відбудеться аукціон. Планують купити легковий автомобіль ŠKODA Rapid або еквівалент, вартістю до 429 тис грн.

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