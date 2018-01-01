Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00ФОП Голуб Г.В. магазин с. Оваднос. Овадно: вул. Тополева, Нова2. 09:00 – 17:00с. Рогожани: вул. Шевченка,3. 09:00 – 17:00 ФОП Миц Н.Д. майстерня с. Федорівка, ТОВ „Вог Рітейл” АЗС вул. Устилузька, 140, ПАТ „Укртелеком” Волинська філія АТС вул. Січових Стрільців, магазин „Альянс” ФОП Собіпан А.М. с. Федорівка: вул. Володимирська 1-20,м. Вол.-Вол.: вул. С.Стрільців, Туполева, Федорівська, Устилузька, 137-1771.09:00-17:00с. Стрільче:вул. Загребля1. 9:30-17:00с. Орищі по вул. Гагаріна, вул. 40-річчя Перемоги, вул. Механізаторів, вул. Зелена 172. 9:00-16:30с. Заболотці по вул. Шевченка, вул. Уткіна 28, вул. Гагаріна, вул. Колгоспна, хутір Луговий1..09:30 – 17:00 ФОП Мисік Віталій Петрович, Медичний центрМагазин "Ритуал", Хлібний кіоск №6, М-н „Колобок”, Магазин "Артемка", М-н «Наталі», М-н “Візит”, М-н «Рит.послуг», Церква ХВЄ, Автошкола спілки автомабілістівм.Камінь – Каширський, вул.. Першого Травня, вул..Болотна, вул..Матросова2.10:00 – 16:00 с.Боровне: Скважина, ПАТ «Ковельмолоко» (П/з), Млин, ПП Коваль М.І., ПП Босак В.Р., ПП Кадира М.П., Школа, Сільська рада, Медпункт, Церква, Поштове відділення, ПАТ «Укртелеком» АТС), ССТ Полиці (магазин),с.Житнівка: Школа, ПП Філюк М.Я., ПП Пилипчук В.В., ПП Вознюк Р.М., Будинок культури, Медпункт.с.Надрічне: ПП Марчук Р.М. с.Боровне, с.Житнівка, с.Оленине, с.Надрічне.1. 9:00-17:00ФОП Ковальчук В. С., Церква с. Вербка,Ф.О. Лисюк В. О., Дубівське СТ,ПАТ "Волиньгаз ", Ковельське МТМО,ПАТ "Укртелеком", СТзОВ "Україна",ФОП Данилевич О. М., ФОП М'якота О. Ф.,Ф. О. Столярчук В. П., Ковельське Райво,Райкульт відділ Кововельської РДА,Рел. гр.Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів,Ф.О. Балецький С. Р., ФОП Солов'янчук А. Ф.,СТзОВ "Білинське", ФГ "Дуплянка СГК",СП ТОВ "Шинака Україна",Церква с. Білин, Вол. дирекція УДППЗ,ФОП Спичак Т. М., УПЦ Церква с. Білин,ФОП Наконечний П. М., ФОП Шворак П. Є.,ФОП Колотюк П. М., Ф. О. Жалай М. В.,Ф. О. Матвійчук В. В., Кооператив "Молодіжний",Ф. О. Юхимчук Я. О., ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС",ФОП Шворак А. Я., ПАТ "Ковельмолоко",Ковельське УВКГ, ПТМ "Ковельтепло",Ковельське РЖКП №2, ФОП Гнатюк М. М.,МПП "Віктор", БК "Рідня", ФОП Антонюк Я.І.,ФОП Капітула М. П., ФОП Чабан Р. М.,КП "Волиньпобут", ОСБКЖБ "Едем",ТзОВ "Ковельагробуд", ТзОВ "Ковельагробуд",ФОП Разумнікова С. О., ТзОВ "Електро",ПрАТ "Хлібокомбінат", Ф. О. Нечипорук В. М.,Ковельська оптово-торгова база, ПП "Приватбуд",ФОП Рахлінський Ю. М., ФОП Чабан О. М.,ТзДВ "Ковельагроспецпостач"., ПП "ТПК АРСЕН", ФОП Дідіцкий А. М., ФОП Романюк Н. В., ПрАТ "МТС УКРАЇНА", ТзОВ "Бізнес- Рейс",КП "Злагода", Рел. гр. свящ. Анатолія Ватутіна,ФОП Возняк Р. А., ФОП Майданський І. О.,Ф.О. Русакова Р. Р., Комбікормовий завод,ФОП Чуб П. Л., КП "Ковельбуд", ФОП Петручик П. В., ФОП Зубрицький Л. Л., ПП "Геліс",Заготзбутбаза с/г пр, ПАТ ШБУ-№63,Ф. О. Кіптик Я. С., Ф-я Ковельського ДЕУ, ФОП Причепа В. Г., Ф. О. Клюнда В. А., ФОП Мулярчук Д. І., ФОП Білець О. Т., Філія Ков.автодор,ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД", Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця,ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В.,ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума",Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М",Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В.,ТОВ "Технобудекспорт",СФ Г-во "Мислина",ТзОВ "Марія",ФОП Мулярчук В. І.,ФОП Гуславський В. В.,ФОП Варакіна Н. В.ФОП Вознюк С. М.ФОП Савич В. С.ПрАТ "Хлібокомбінат"Церква Св Петра і Павла КовельТзОВ "Житлобуд-2"ТзОВ "Бізнес- Рейс"ФОП Шепшелей В. С.ТзОВ "Транслегіон"ФОП Стасюк В. І.ФОП Коцюбчик А. І.ФОП Царик М. Г.ФОП Денищук Р. П.ФОП Демчук Н. М.ФОП Мороз Л. В.ФОП Лисюк І. Г.КТ "ВІД" ФОП Солов"янчук О. Б.ФОП Ясашний В. В.ФОП Лузіна Н. О.Церква Укр. Святотр.Лікарня ст. КовельФОП Романюк П. Я.ФОП Сагаль О. М.ФОП Тудрій Ю. Г.ФОП Шава В.П.ПП "ШеТЛ"ФОП Спичак Т. М.РЖКП №1ФОП Демчук М. О.ФОП Крощук М. К.ФОП Калівошко В. С.ФОП Бабич С. М.ФОП Захаревич С. А.ФОП Лисакова О. П.ТзОВ "Протектор"Церква Укр. Святотр.ФОП Маточкін В. Г.ФОП Чибізов В. П.ФОП Федорук П. С.ФОП Данилевич О. М.ФО Хуршудян С. О.ФОП Грева І. В.ТзОВ "АСТЕЛІТ"ФОП Кузьмик П. П.ФОП Дем'янчук Ю. ВФОП Кисляк Л. А.Церква ХВЕП ВАТ "Волиньвтормет"ФОП Демчук Н. М.ФОП Кондаревич А. Ф.ФОП Шава Г. М. с.Вербка,с. Бахів,с. Колодниця,с. Білин,м.Ковель, вул. Ватутіна, провул.ІІІ Ватутіна селеще льонзаводу,провул. ІІІ Ватутіна, вул. Брестська, вул. Кутузова, вул Я. Мудрого,вул Сурікова, вул. Тимошенка, провул. Симоненка, вул. Короленка, вул. Коновальця, вул. Симоненка,вул. Стуса, вул. Симоненка,вул. Н. Яремчука,прову. Фестивальний,вул. Фестивальна, вул. П. Могили, вул. Комарова, вул. Б.Хмельницького, вул. Вороного, вул. Миколайчука, вул. Сухомлинського,вул. Багрряного, вул. Грабовського, вул. Суворова,вул. І. Франка,вул. Достоєвського, вул. Бойка,вул. Г. Крут, вул. Шишкіна,вул. Глінки, вул. Лаховського,вул. Мирна, вул. Сурікова,вул. Айвазовського, вул. Залізняка, вул. Окружна, вул. Б. Лепкого,вул. Київська, вул. Гайдамацька,вул. Річкова, вул. Зерова.с.Бахів-2,с.Дубове,с.Гішин,с.Доротище,с.Заріччя,с.Воля,с.Тойкут.2.9:00-17:00ТзОВ "В. Прометей". с. Великий Порськ.3.9:00-17:00 ФОП Наконечний П. М.,ФОП Шворак П. Є. с. Білин.1. 9:00-16:00 с.Нов.Загорів,Ст.Загорів Хорів;2. 9:00-15:00 смит.Локачі вул.Котляревського,Володимирська,Садова,1-го Травня;1.09:00-17:00ПедколеджФілармоніяПерукарняПП «Скришевський»ВолиньлісАльфа-страхування2.13:00-17:00ЗОШ №3 вв.№1ДНЗ №5 вв.№1Бізнес-центр «Левія», вв.№2Котельня, вв.№1 вул. Набережна 2, вв.№11.9:30 – 17:00С. Тарасово вул. Набережна, Городоцька, Б.Хмельницького2.9:30 – 17:00 ФОП Рєдін О.С, СГПП «Плодорозсадник Луцький», КЗ «Луцький РАЙ.ЦЕНТР», с. Тарасово: школа, дитсадок С. Тарасово вул. Центральна, Шкільна3.9:00 – 17:00 ПП «САГС-ВЕСТ», ТзОВ «ВЕСЕЛЕ-АГРО», ПП «Сом-Сервіс», ФОП Панасюк К.О, ФОП Ступачинська С.О, с. Верхи: ФАП, магазин; с. Веселе: дитсадок, церква, буд. культури, школа, водобашня. С. Верхи, Веселе, Запусти4. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-196 10:00 – 17:00 Теремнівське СТ (маг. с. Піддубці) С. Піддубці вул. Молодіжна, Новокотівська.1. 9:00-17:00Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"ТОВ "Надія"Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Ожема Віктор МитрофановичФОП Пилиповець Ігор Купріянович с Світязь вулЖовтнева2. 9:00-17:00 ДП "Волинський -експертно-технічний центр" с Світязь вул Миру Вересова3. 9:00-17:00 с Зачернечя вул..40 років Перемоги, . Дружби Центральна. Садова. Колгоспна4. 9:00-17:00 митниця ж/д, авто перехід,магазини, страхові АЗС (примитна зона) Старовойтово частково, Римачі Коцюри, Діброва, Римачі, Бережці, Ягодин,1. 10:00-16:00с.Седлище вул.Григорука (частково)2. 10:00-17:00 Магазини, ФАПи, школа, насосна, пошта, АТС с.Хоцунь, Сваловичі1. 11:00-18:00Великоосницька сільська рада (дитячий садок), Районний відділ освіти (школа), с. Велика Осниця1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Парковавул.Філатова, 1-19, 2-22вул.Попова, 15-19, 16-24вул.Л.Українки, 1-13, 2-18вул.І.Франка, 1-29, 2-12Б, 14А-221. 10:00-16:00с. Датинь.1. 9:00-17:00 с.Уляники церква. с.Уляники, в.Молодіжна, Зелена.2 ПЛ-0,4 від КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул..Озерна, Шевченка.3 ПЛ-10 кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині ДКУ, .с.Береськ дитячий садок, молоко пункт, ППМ, АТС, контора с/р, клуб, молитовний будинок, школа,с.Студині магазини, ФАП, школа, клуб. с.Вічиніс.Береськс.Студині4 ПЛ-0,4 від КТП-58 9:00-17:00 с.Іванівка церква, кіоск, клуб, магазин. с.Іванівка вул..Набережна, Радянська, Перемоги.1. 10:00-17:00Стара Вижва відсутня напруга по вул Польова,та частково Незалежності2. 10:00-17:00с. Нова Вижва відсутня напруга по вул Л Українки1 ПЛ-10 кВ Л-61-05 від ЛР-43 до ЗТП-199КТП-252 10:00-17:00 Відділ освіти Турійської РДА – школа №2, Турійське ЖКП – водонапірна башня, Відділ культури Турійської РДА – музична школа2 ПЛ-0,4кВ Л-6 від ЗТП-305 12:00-14:00 ФОП Кмін М.І. – магазин «Віста», ФОП Матеюк С.П. - шиномонтаж смт.Турійськ вул.Ковельська3 КТП-160 10:00-16:00 Турійське РСТ – магазин, КЗ»ТЦПМСД» -ФАП с.Синявка