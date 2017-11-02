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Літня пропозиція від ЖК «Парковий квартал»: 1-кімнатна квартира за 16 000 $*

Літня пропозиція від ЖК «Парковий квартал»: 1-кімнатна квартира за 16 000 $*
У ЖК «Парковий квартал» спекотна акція – 1-кімнатна квартира продається за 16 000 $.

Нагадаємо, що у Ковелі на вулиці Глібова, 8б триває будівництво ІІІ будинку ЖК «Парковий квартал», де можна обрати житло на будь-який смак та згідно ваших вподобань, - повідомляє Перший.

У відділі продажів будівельної компанії «Інвестор» розповіли, що продовжили термін дії акції на придбання однокімнатних квартир до 30 червня 2018 року.

Літня пропозиція від ЖК «Парковий квартал»: 1-кімнатна квартира за 16 000 $*


Вартість житла фіксована – 16 000 $, таким чином 1 кв.м. обійдеться покупцю близько 10 300 гривень за умови повної оплати. Економія на купівлі 1-кімнатної квартири у ЖК «Парковий квартал» складе 1 000 $.

До слова, у ЖК «Парковий квартал» всі будинки п’ятиповерхові. Згідно з проектом планування, тут є:

1-кімнатні квартири загальною площею 40,2 м.кв.

2-кімнатні квартири на 62 м.кв.

Разом з тим, у будинку можна придбати дворівневі апартаменти:

3-кімнатні квартири на 80,4 м.кв.

4-кімнатні на 124 м. кв., які розташувались на 4 і 5 поверхах.

ІІ будинок ЖК «Парковий квартал»
ІІ будинок ЖК «Парковий квартал»


«Частина квартир вже продані, але ми вирішили продовжити акцію до 30 червня. 16 000 $ за 40 квадратних метрів квартири – це дуже хороша ціна. Адже у вартість входить тепла підлога у кухні та санвузлі, вхідні металеві двері, металопластикові вікна.

Також квартири оснащені двоконтурним газовим котлом марки Bosch і радіаторами опалення. У помешканні передбачено прокладення комунікаційних мереж: водопостачання, електрика, телебачення і навіть вивід для інтернету та сигналізації», - розповідає керівник відділу продажів «Інвестора» Вікторія Доманська.

Літня пропозиція від ЖК «Парковий квартал»: 1-кімнатна квартира за 16 000 $*


Також варто зауважити, що кожен новий власник квартири у ЖК «Парковий квартал» отримає у користування підвальне приміщення площею близько 18 м.кв. Але площа варіюється в залежності від прокладених труб та інших комунікацій.

«Для кожного власника квартири передбачено паркомісце на закритій території. Зауважу, що весь комплекс «Парковий квартал» у нас огороджений, тому дітки тут завжди будуть у безпеці. Що не може не радувати – для найменших мешканців на території комплексу встановлено оригінальний дитячий майданчик, який вже з невимовною цікавістю окупували дітлахи», - зазначає Вікторія Доманська.

Дитячий майданчик на прибудинковій території ЖК «Парковий квартал»
Дитячий майданчик на прибудинковій території ЖК «Парковий квартал»


Діти на майданчику ЖК «Парковий квартал»
Діти на майданчику ЖК «Парковий квартал»


Та на думку Вікторії Доманської, найкращою перевагою ЖК «Парковий квартал» є затишне місце розташування. Адже новобудова, яку у Ковелі зводить компанія «Інвестор», знаходиться біля приватного житлового сектору, де спокійно та тихо, а також багато зелені.

План однокімнатної квартири у ІІІ будинку ЖК «Парковий квартал»
План однокімнатної квартири у ІІІ будинку ЖК «Парковий квартал»


Отож, оглянути варіанти квартир та стан будівництва ви можете за адресою:

м.Ковель, вул. Глібова 8б (між лісгоспом і ЖЕК№2), або на сайті компанії Інвестор.

Акція на 1 кімнатні квартир за 16 000 $ продовжено до 30 червня 2018 року. Тому за консультаціями та роз'ясненнями щодо умов акції – звертайтесь у відділ продажу, розташований біля ЖК «Парковий квартал», або за телефонами:

068-300-20-10

096-030-20-10

ІІ будинок ЖК «Парковий квартал»
ІІ будинок ЖК «Парковий квартал»

Прибудинкова територія біля будинку ЖК «Парковий квартал»
Прибудинкова територія біля будинку ЖК «Парковий квартал»

Літня пропозиція від ЖК «Парковий квартал»: 1-кімнатна квартира за 16 000 $*


Фото: Павло БЕРЕЗЮК (Перший)
Літня пропозиція від ЖК «Парковий квартал»: 1-кімнатна квартира за 16 000 $*

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Теги: Інвестор, Парковий квартал, будівництво
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