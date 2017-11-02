Літня пропозиція від ЖК «Парковий квартал»: 1-кімнатна квартира за 16 000 $*
Сьогодні, 12:40
У ЖК «Парковий квартал» спекотна акція – 1-кімнатна квартира продається за 16 000 $.
Нагадаємо, що у Ковелі на вулиці Глібова, 8б триває будівництво ІІІ будинку ЖК «Парковий квартал», де можна обрати житло на будь-який смак та згідно ваших вподобань, - повідомляє Перший.
У відділі продажів будівельної компанії «Інвестор» розповіли, що продовжили термін дії акції на придбання однокімнатних квартир до 30 червня 2018 року.
Вартість житла фіксована – 16 000 $, таким чином 1 кв.м. обійдеться покупцю близько 10 300 гривень за умови повної оплати. Економія на купівлі 1-кімнатної квартири у ЖК «Парковий квартал» складе 1 000 $.
До слова, у ЖК «Парковий квартал» всі будинки п’ятиповерхові. Згідно з проектом планування, тут є:
1-кімнатні квартири загальною площею 40,2 м.кв.
2-кімнатні квартири на 62 м.кв.
Разом з тим, у будинку можна придбати дворівневі апартаменти:
3-кімнатні квартири на 80,4 м.кв.
4-кімнатні на 124 м. кв., які розташувались на 4 і 5 поверхах.
«Частина квартир вже продані, але ми вирішили продовжити акцію до 30 червня. 16 000 $ за 40 квадратних метрів квартири – це дуже хороша ціна. Адже у вартість входить тепла підлога у кухні та санвузлі, вхідні металеві двері, металопластикові вікна.
Також квартири оснащені двоконтурним газовим котлом марки Bosch і радіаторами опалення. У помешканні передбачено прокладення комунікаційних мереж: водопостачання, електрика, телебачення і навіть вивід для інтернету та сигналізації», - розповідає керівник відділу продажів «Інвестора» Вікторія Доманська.
Також варто зауважити, що кожен новий власник квартири у ЖК «Парковий квартал» отримає у користування підвальне приміщення площею близько 18 м.кв. Але площа варіюється в залежності від прокладених труб та інших комунікацій.
«Для кожного власника квартири передбачено паркомісце на закритій території. Зауважу, що весь комплекс «Парковий квартал» у нас огороджений, тому дітки тут завжди будуть у безпеці. Що не може не радувати – для найменших мешканців на території комплексу встановлено оригінальний дитячий майданчик, який вже з невимовною цікавістю окупували дітлахи», - зазначає Вікторія Доманська.
Та на думку Вікторії Доманської, найкращою перевагою ЖК «Парковий квартал» є затишне місце розташування. Адже новобудова, яку у Ковелі зводить компанія «Інвестор», знаходиться біля приватного житлового сектору, де спокійно та тихо, а також багато зелені.
Отож, оглянути варіанти квартир та стан будівництва ви можете за адресою:
м.Ковель, вул. Глібова 8б (між лісгоспом і ЖЕК№2), або на сайті компанії Інвестор.
Акція на 1 кімнатні квартир за 16 000 $ продовжено до 30 червня 2018 року. Тому за консультаціями та роз'ясненнями щодо умов акції – звертайтесь у відділ продажу, розташований біля ЖК «Парковий квартал», або за телефонами:
068-300-20-10
096-030-20-10
Фото: Павло БЕРЕЗЮК (Перший)
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Нагадаємо, що у Ковелі на вулиці Глібова, 8б триває будівництво ІІІ будинку ЖК «Парковий квартал», де можна обрати житло на будь-який смак та згідно ваших вподобань, - повідомляє Перший.
У відділі продажів будівельної компанії «Інвестор» розповіли, що продовжили термін дії акції на придбання однокімнатних квартир до 30 червня 2018 року.
Вартість житла фіксована – 16 000 $, таким чином 1 кв.м. обійдеться покупцю близько 10 300 гривень за умови повної оплати. Економія на купівлі 1-кімнатної квартири у ЖК «Парковий квартал» складе 1 000 $.
До слова, у ЖК «Парковий квартал» всі будинки п’ятиповерхові. Згідно з проектом планування, тут є:
1-кімнатні квартири загальною площею 40,2 м.кв.
2-кімнатні квартири на 62 м.кв.
Разом з тим, у будинку можна придбати дворівневі апартаменти:
3-кімнатні квартири на 80,4 м.кв.
4-кімнатні на 124 м. кв., які розташувались на 4 і 5 поверхах.
«Частина квартир вже продані, але ми вирішили продовжити акцію до 30 червня. 16 000 $ за 40 квадратних метрів квартири – це дуже хороша ціна. Адже у вартість входить тепла підлога у кухні та санвузлі, вхідні металеві двері, металопластикові вікна.
Також квартири оснащені двоконтурним газовим котлом марки Bosch і радіаторами опалення. У помешканні передбачено прокладення комунікаційних мереж: водопостачання, електрика, телебачення і навіть вивід для інтернету та сигналізації», - розповідає керівник відділу продажів «Інвестора» Вікторія Доманська.
Також варто зауважити, що кожен новий власник квартири у ЖК «Парковий квартал» отримає у користування підвальне приміщення площею близько 18 м.кв. Але площа варіюється в залежності від прокладених труб та інших комунікацій.
«Для кожного власника квартири передбачено паркомісце на закритій території. Зауважу, що весь комплекс «Парковий квартал» у нас огороджений, тому дітки тут завжди будуть у безпеці. Що не може не радувати – для найменших мешканців на території комплексу встановлено оригінальний дитячий майданчик, який вже з невимовною цікавістю окупували дітлахи», - зазначає Вікторія Доманська.
Та на думку Вікторії Доманської, найкращою перевагою ЖК «Парковий квартал» є затишне місце розташування. Адже новобудова, яку у Ковелі зводить компанія «Інвестор», знаходиться біля приватного житлового сектору, де спокійно та тихо, а також багато зелені.
Отож, оглянути варіанти квартир та стан будівництва ви можете за адресою:
м.Ковель, вул. Глібова 8б (між лісгоспом і ЖЕК№2), або на сайті компанії Інвестор.
Акція на 1 кімнатні квартир за 16 000 $ продовжено до 30 червня 2018 року. Тому за консультаціями та роз'ясненнями щодо умов акції – звертайтесь у відділ продажу, розташований біля ЖК «Парковий квартал», або за телефонами:
068-300-20-10
096-030-20-10
Фото: Павло БЕРЕЗЮК (Перший)
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