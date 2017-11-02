Літня пропозиція від ЖК «Парковий квартал»: 1-кімнатна квартира за 16 000 $*





Нагадаємо, що у Ковелі на вулиці Глібова, 8б триває будівництво ІІІ будинку ЖК «Парковий квартал», де можна обрати житло на будь-який смак та згідно ваших вподобань, - повідомляє



У відділі продажів будівельної компанії «Інвестор» розповіли, що продовжили термін дії акції на придбання однокімнатних квартир до 30 червня 2018 року.







Вартість житла фіксована – 16 000 $, таким чином 1 кв.м. обійдеться покупцю близько 10 300 гривень за умови повної оплати. Економія на купівлі 1-кімнатної квартири у ЖК «Парковий квартал» складе 1 000 $.



До слова, у ЖК «Парковий квартал» всі будинки п’ятиповерхові. Згідно з проектом планування, тут є:



1-кімнатні квартири загальною площею 40,2 м.кв.



2-кімнатні квартири на 62 м.кв.



Разом з тим, у будинку можна придбати дворівневі апартаменти:



3-кімнатні квартири на 80,4 м.кв.



4-кімнатні на 124 м. кв., які розташувались на 4 і 5 поверхах.



ІІ будинок ЖК «Парковий квартал»



«Частина квартир вже продані, але ми вирішили продовжити акцію до 30 червня. 16 000 $ за 40 квадратних метрів квартири – це дуже хороша ціна. Адже у вартість входить тепла підлога у кухні та санвузлі, вхідні металеві двері, металопластикові вікна.



Також квартири оснащені двоконтурним газовим котлом марки Bosch і радіаторами опалення. У помешканні передбачено прокладення комунікаційних мереж: водопостачання, електрика, телебачення і навіть вивід для інтернету та сигналізації», - розповідає керівник відділу продажів «Інвестора» Вікторія Доманська.







Також варто зауважити, що кожен новий власник квартири у ЖК «Парковий квартал» отримає у користування підвальне приміщення площею близько 18 м.кв. Але площа варіюється в залежності від прокладених труб та інших комунікацій.



«Для кожного власника квартири передбачено паркомісце на закритій території. Зауважу, що весь комплекс «Парковий квартал» у нас огороджений, тому дітки тут завжди будуть у безпеці. Що не може не радувати – для найменших мешканців на території комплексу встановлено оригінальний дитячий майданчик, який вже з невимовною цікавістю окупували дітлахи», - зазначає Вікторія Доманська.



Дитячий майданчик на прибудинковій території ЖК «Парковий квартал»



Діти на майданчику ЖК «Парковий квартал»



Та на думку Вікторії Доманської, найкращою перевагою ЖК «Парковий квартал» є затишне місце розташування. Адже новобудова, яку у Ковелі зводить компанія «Інвестор», знаходиться біля приватного житлового сектору, де спокійно та тихо, а також багато зелені.



План однокімнатної квартири у ІІІ будинку ЖК «Парковий квартал»



Отож, оглянути варіанти квартир та стан будівництва ви можете за адресою:



м.Ковель, вул. Глібова 8б (між лісгоспом і ЖЕК№2), або на сайті компанії Інвестор.



Акція на 1 кімнатні квартир за 16 000 $ продовжено до 30 червня 2018 року. Тому за консультаціями та роз'ясненнями щодо умов акції – звертайтесь у відділ продажу, розташований біля ЖК «Парковий квартал», або за телефонами:



068-300-20-10



096-030-20-10



ІІ будинок ЖК «Парковий квартал»

Прибудинкова територія біля будинку ЖК «Парковий квартал»





Фото: Павло БЕРЕЗЮК (Перший)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ЖК «Парковий квартал» спекотна акція – 1-кімнатна квартира продається за 16 000 $.Нагадаємо, що у Ковелі на вулиці Глібова, 8б триває будівництво ІІІ будинку ЖК «Парковий квартал», де можна обрати житло на будь-який смак та згідно ваших вподобань, - повідомляє Перший У відділі продажів будівельної компанії «Інвестор» розповіли, що продовжили термін дії акції на придбання однокімнатних квартир до 30 червня 2018 року.Вартість житла фіксована – 16 000 $, таким чином 1 кв.м. обійдеться покупцю близько 10 300 гривень за умови повної оплати. Економія на купівлі 1-кімнатної квартири у ЖК «Парковий квартал» складе 1 000 $.До слова, у ЖК «Парковий квартал» всі будинки п’ятиповерхові. Згідно з проектом планування, тут є:Разом з тим, у будинку можна придбати дворівневі апартаменти:«Частина квартир вже продані, але ми вирішили продовжити акцію до 30 червня. 16 000 $ за 40 квадратних метрів квартири – це дуже хороша ціна. Адже у вартість входить тепла підлога у кухні та санвузлі, вхідні металеві двері, металопластикові вікна.Також квартири оснащені двоконтурним газовим котлом марки Bosch і радіаторами опалення. У помешканні передбачено прокладення комунікаційних мереж: водопостачання, електрика, телебачення і навіть вивід для інтернету та сигналізації», - розповідає керівник відділу продажів «Інвестора»Також варто зауважити, що кожен новий власник квартири у ЖК «Парковий квартал» отримає у користування підвальне приміщення площею близько 18 м.кв. Але площа варіюється в залежності від прокладених труб та інших комунікацій.«Для кожного власника квартири передбачено паркомісце на закритій території. Зауважу, що весь комплекс «Парковий квартал» у нас огороджений, тому дітки тут завжди будуть у безпеці. Що не може не радувати – для найменших мешканців на території комплексу встановлено оригінальний дитячий майданчик, який вже з невимовною цікавістю окупували дітлахи», - зазначає Вікторія Доманська.Та на думку Вікторії Доманської, найкращою перевагою ЖК «Парковий квартал» є затишне місце розташування. Адже новобудова, яку у Ковелі зводить компанія «Інвестор», знаходиться біля приватного житлового сектору, де спокійно та тихо, а також багато зелені.Отож, оглянути варіанти квартир та стан будівництва ви можете за адресою:(між лісгоспом і ЖЕК№2), або на сайті компанії Інвестор.Акція напродовжено до. Тому за консультаціями та роз'ясненнями щодо умов акції – звертайтесь у відділ продажу, розташований біля ЖК «Парковий квартал», або за телефонами:

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