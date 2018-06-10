Смертельне селфі: у Дніпрі дівчина загинула, впавши зі сходів





Інцидент трапився 10 червня близько 2:00 - 2:30 ночі. За словами свідків трагедії, дівчина з’їхала вниз по перилах та впала, пошкодивши шийний відділ хребта, - пише



Лікарі швидкої допомоги констатували смерть дівчини.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі в ресторані загинула дівчина під час спроби зробити селфі.Інцидент трапився 10 червня близько 2:00 - 2:30 ночі. За словами свідків трагедії, дівчина з’їхала вниз по перилах та впала, пошкодивши шийний відділ хребта, - пише Інформатор Лікарі швидкої допомоги констатували смерть дівчини.

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