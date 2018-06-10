вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Смертельне селфі: у Дніпрі дівчина загинула, впавши зі сходів

Смертельне селфі: у Дніпрі дівчина загинула, впавши зі сходів
У Дніпрі в ресторані загинула дівчина під час спроби зробити селфі.

Інцидент трапився 10 червня близько 2:00 - 2:30 ночі. За словами свідків трагедії, дівчина з’їхала вниз по перилах та впала, пошкодивши шийний відділ хребта, - пише Інформатор.

Лікарі швидкої допомоги констатували смерть дівчини.

Увага! Фото 18+

Смертельне селфі: у Дніпрі дівчина загинула, впавши зі сходів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: селфі, смерть, дівчина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі Світязь загубилася 5-річна дівчинка
Сьогодні, 13:03
Луцькі комунальники хочуть купити автівку
Сьогодні, 13:01
Смертельне селфі: у Дніпрі дівчина загинула, впавши зі сходів
Сьогодні, 12:50
На Волині перевернувся мотоцикл: постраждала неповнолітня
Сьогодні, 12:47
Літня пропозиція від ЖК «Парковий квартал»: 1-кімнатна квартира за 16 000 $*
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
16-річний хлопець загинув, роблячи селфі на даху 16-річний хлопець загинув, роблячи селфі на даху
25 травень, 12:45
У Києві дівчина загинула під час побачення з хлопцем. ФОТО 18+ У Києві дівчина загинула під час побачення з хлопцем. ФОТО 18+
10 травень, 10:20
На Івано-Франківщині 16-річну дівчину вбила гойдалка На Івано-Франківщині 16-річну дівчину вбила гойдалка
05 квітень, 10:23
У Львові 17-річна дівчина випала з вікна гуртожитку У Львові 17-річна дівчина випала з вікна гуртожитку
25 березень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У боулінг клубі Strike Сity – акційні понеділки*
Сьогодні, 13:30
 0
У селі Світязь загубилася 5-річна дівчинка
Сьогодні, 13:03
 0
Луцькі комунальники хочуть купити автівку
Сьогодні, 13:01
 0
Смертельне селфі: у Дніпрі дівчина загинула, впавши зі сходів
Сьогодні, 12:50
 0
На Волині перевернувся мотоцикл: постраждала неповнолітня
Сьогодні, 12:47
 0
Медіа
відео
1/8