У боулінг клубі Strike Сity – акційні понеділки*

У боулінг клубі "Strike Сity" понеділки - найвигідніші дні.Так, щопонеділка тут діє акція 1+1 на все.Тож, пропонують з’їсти 2 піци за ціною однієї. І якщо грати 2 години в боулінг або більярд, то платити необхідно лише за годину.Усіх запрошують скористайтеся вигідною пропозицією від улюбленого боулінг клубу "Strike City", що в ТРЦ "ПортCity" та заплануйте початок тижня уже з вихідних.Деталі та бронювання за телефоном: 067 334 5085.