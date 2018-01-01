У боулінг клубі Strike Сity – акційні понеділки*
Сьогодні, 13:30
У боулінг клубі "Strike Сity" понеділки - найвигідніші дні.
Так, щопонеділка тут діє акція 1+1 на все.
Тож, пропонують з’їсти 2 піци за ціною однієї. І якщо грати 2 години в боулінг або більярд, то платити необхідно лише за годину.
Усіх запрошують скористайтеся вигідною пропозицією від улюбленого боулінг клубу "Strike City", що в ТРЦ "ПортCity" та заплануйте початок тижня уже з вихідних.
Деталі та бронювання за телефоном: 067 334 5085.
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Так, щопонеділка тут діє акція 1+1 на все.
Тож, пропонують з’їсти 2 піци за ціною однієї. І якщо грати 2 години в боулінг або більярд, то платити необхідно лише за годину.
Усіх запрошують скористайтеся вигідною пропозицією від улюбленого боулінг клубу "Strike City", що в ТРЦ "ПортCity" та заплануйте початок тижня уже з вихідних.
Деталі та бронювання за телефоном: 067 334 5085.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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