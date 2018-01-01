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У боулінг клубі Strike Сity – акційні понеділки*

У боулінг клубі Strike Сity – акційні понеділки*
У боулінг клубі "Strike Сity" понеділки - найвигідніші дні.

Так, щопонеділка тут діє акція 1+1 на все.

Тож, пропонують з’їсти 2 піци за ціною однієї. І якщо грати 2 години в боулінг або більярд, то платити необхідно лише за годину.

Усіх запрошують скористайтеся вигідною пропозицією від улюбленого боулінг клубу "Strike City", що в ТРЦ "ПортCity" та заплануйте початок тижня уже з вихідних.

Деталі та бронювання за телефоном: 067 334 5085.

У боулінг клубі Strike Сity – акційні понеділки*
У боулінг клубі Strike Сity – акційні понеділки*

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Теги: боулінг, гра, Strike Сity
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