Лучан запрошують на екологічний сплав по Стиру





Захід відбудеться в середу, 13 червня, – повідомляють організатори.



Планують еко-активісти подолати 25 кілометрів вздовж міста.



Зазначається, що сплав триватиме 6-7 годин.



Така акція у Луцьку відбудеться вдруге. Минулого року назбирали 45 мішків сміття, серед якого основну частку займали скляна і пластикова тара та поліетилен.



Контактний номер: 0957891483

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться екологічний сплав. Тож усіх охочі, пливучи на каяках, діставатимуть сміття з річки Стир.Захід відбудеться в середу, 13 червня, – повідомляють організатори.Планують еко-активісти подолати 25 кілометрів вздовж міста.Зазначається, що сплав триватиме 6-7 годин.Така акція у Луцьку відбудеться вдруге. Минулого року назбирали 45 мішків сміття, серед якого основну частку займали скляна і пластикова тара та поліетилен.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію