Лучан запрошують на екологічний сплав по Стиру
Сьогодні, 21:01
У Луцьку відбудеться екологічний сплав. Тож усіх охочі, пливучи на каяках, діставатимуть сміття з річки Стир.
Захід відбудеться в середу, 13 червня, – повідомляють організатори.
Планують еко-активісти подолати 25 кілометрів вздовж міста.
Зазначається, що сплав триватиме 6-7 годин.
Така акція у Луцьку відбудеться вдруге. Минулого року назбирали 45 мішків сміття, серед якого основну частку займали скляна і пластикова тара та поліетилен.
Контактний номер: 0957891483
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Захід відбудеться в середу, 13 червня, – повідомляють організатори.
Планують еко-активісти подолати 25 кілометрів вздовж міста.
Зазначається, що сплав триватиме 6-7 годин.
Така акція у Луцьку відбудеться вдруге. Минулого року назбирали 45 мішків сміття, серед якого основну частку займали скляна і пластикова тара та поліетилен.
Контактний номер: 0957891483
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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