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Лучан запрошують на екологічний сплав по Стиру

Лучан запрошують на екологічний сплав по Стиру
У Луцьку відбудеться екологічний сплав. Тож усіх охочі, пливучи на каяках, діставатимуть сміття з річки Стир.

Захід відбудеться в середу, 13 червня, – повідомляють організатори.

Планують еко-активісти подолати 25 кілометрів вздовж міста.

Зазначається, що сплав триватиме 6-7 годин.

Така акція у Луцьку відбудеться вдруге. Минулого року назбирали 45 мішків сміття, серед якого основну частку займали скляна і пластикова тара та поліетилен.

Контактний номер: 0957891483

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Теги: сплав, Стир
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