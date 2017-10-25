Лучани матимуть шанс стати «бойовими медиками»





Про це у соцмережі Любава Дроган.



Як розповіла Любава Дроган, на одній із зустрічей із рівненськими побратимами вона познайомилася із Назаром Романюком, який очолює осередок партії «Справедливість» у Волинській області. Знайомство виявилося не випадковим й одразу домовилися про дієву співпрацю – вирішили розвивати підготовку "бойових медиків" на Волині.



Перший курс влаштовує тренінговий центр громадської організації «Білі берети - Рівне» разом з Першим добровольчим мобільним шпиталем імені Миколи Пирогова.



Як повідомляють організатори, у курсі можуть взяти участь особи з базовим рівнем знань. Наприклад, ті, хто вже брав участь у таких навчаннях, військові медики, працівники служб екстреної медичної допомоги та медицини катастроф тощо.



Тренінг влаштують інструктори, сертифіковані у військовій академії NATO в Естонії. Заняття ж відбуватимуться в природних умовах в повному екіпіруванні (бронежилет, шолом, навчальна зброя, медичний рюкзак). Усі речі під час проведення навчань нададуть.



Інтенсив-тренінги за програмою «бойовий медик» відбуватимуться 16 червня у Луцьку та 17 червня у селі Гаразджа. Місце та час охочі взяти участь можуть узгодити із контактною особою – Любавою Дроган (050 41 55 161).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський осередок партії «Справедливість» започатковує у Луцьку проект щодо організації інтенсив-тренінгів за програмою «бойовий медик».Про це у соцмережі Facebook повідомила луцька волонтеркаЯк розповіла Любава Дроган, на одній із зустрічей із рівненськими побратимами вона познайомилася із, який очолює осередок партії «Справедливість» у Волинській області. Знайомство виявилося не випадковим й одразу домовилися про дієву співпрацю – вирішили розвивати підготовку "бойових медиків" на Волині.Перший курс влаштовує тренінговий центр громадської організації «Білі берети - Рівне» разом з Першим добровольчим мобільним шпиталем іменіЯк повідомляють організатори, у курсі можуть взяти участь особи з базовим рівнем знань. Наприклад, ті, хто вже брав участь у таких навчаннях, військові медики, працівники служб екстреної медичної допомоги та медицини катастроф тощо.Тренінг влаштують інструктори, сертифіковані у військовій академії NATO в Естонії. Заняття ж відбуватимуться в природних умовах в повному екіпіруванні (бронежилет, шолом, навчальна зброя, медичний рюкзак). Усі речі під час проведення навчань нададуть.Інтенсив-тренінги за програмою «бойовий медик» відбуватимуться 16 червня у Луцьку та 17 червня у селі Гаразджа. Місце та час охочі взяти участь можуть узгодити із контактною особою – Любавою Дроган (050 41 55 161).

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