вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани матимуть шанс стати «бойовими медиками»

Лучани матимуть шанс стати «бойовими медиками»
Волинський осередок партії «Справедливість» започатковує у Луцьку проект щодо організації інтенсив-тренінгів за програмою «бойовий медик».

Про це у соцмережі Facebook повідомила луцька волонтерка Любава Дроган.

Як розповіла Любава Дроган, на одній із зустрічей із рівненськими побратимами вона познайомилася із Назаром Романюком, який очолює осередок партії «Справедливість» у Волинській області. Знайомство виявилося не випадковим й одразу домовилися про дієву співпрацю – вирішили розвивати підготовку "бойових медиків" на Волині.

Перший курс влаштовує тренінговий центр громадської організації «Білі берети - Рівне» разом з Першим добровольчим мобільним шпиталем імені Миколи Пирогова.

Як повідомляють організатори, у курсі можуть взяти участь особи з базовим рівнем знань. Наприклад, ті, хто вже брав участь у таких навчаннях, військові медики, працівники служб екстреної медичної допомоги та медицини катастроф тощо.

Тренінг влаштують інструктори, сертифіковані у військовій академії NATO в Естонії. Заняття ж відбуватимуться в природних умовах в повному екіпіруванні (бронежилет, шолом, навчальна зброя, медичний рюкзак). Усі речі під час проведення навчань нададуть.

Інтенсив-тренінги за програмою «бойовий медик» відбуватимуться 16 червня у Луцьку та 17 червня у селі Гаразджа. Місце та час охочі взяти участь можуть узгодити із контактною особою – Любавою Дроган (050 41 55 161).

Лучани матимуть шанс стати «бойовими медиками»


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любава Дроган, Справедливість, бойовий медик, курси, тренінги, навчання, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З'явилось відео підпалу Завокзального ринку
Сьогодні, 18:11
Лучани здобули «золото» на чемпіонаті України з пляжного гандболу
Сьогодні, 18:03
Лучани матимуть шанс стати «бойовими медиками»
Сьогодні, 18:02
Волинь похвалилася досягненнями на головній агровиставці України
Сьогодні, 17:43
Волинянину дали 10 років тюрми за розбещення двох дітей
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
На Волині готуватимуть парамедиків На Волині готуватимуть парамедиків
08 травень, 13:08
У Луцьку поляки вчили школярів рятувати людей У Луцьку поляки вчили школярів рятувати людей
15 квітень, 16:43
В'їзди в Луцьк перекрила поліція. Ловлять «втікача» В'їзди в Луцьк перекрила поліція. Ловлять «втікача»
25 січень, 10:26
У колишній котельні в Луцьку вчитимуться студенти У колишній котельні в Луцьку вчитимуться студенти
25 жовтень, 2017, 05:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З'явилось відео підпалу Завокзального ринку
Сьогодні, 18:11
 0
Лучани здобули «золото» на чемпіонаті України з пляжного гандболу
Сьогодні, 18:03
 0
Лучани матимуть шанс стати «бойовими медиками»
Сьогодні, 18:02
 0
Волинь похвалилася досягненнями на головній агровиставці України
Сьогодні, 17:43
 0
Волинянину дали 10 років тюрми за розбещення двох дітей
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8