Лучани мають шанс стати «бойовими медиками»
Сьогодні, 18:02
Волинський осередок партії «Справедливість» започатковує у Луцьку проект щодо організації інтенсив-тренінгів за програмою «бойовий медик». Перші інтенсив-тренінги відбуватимуться вже завтра, 16 червня, у Луцьку.
Про це у соцмережі Facebook повідомила луцька волонтерка Любава Дроган.
Як розповіла Любава Дроган, на одній із зустрічей із рівненськими побратимами вона познайомилася із Назаром Романюком, який очолює осередок партії «Справедливість» у Волинській області. Знайомство виявилося не випадковим й одразу домовилися про дієву співпрацю – вирішили розвивати підготовку "бойових медиків" на Волині.
Перший курс влаштовує тренінговий центр громадської організації «Білі берети - Рівне» разом з Першим добровольчим мобільним шпиталем імені Миколи Пирогова.
Як повідомляють організатори, у курсі можуть взяти участь особи з базовим рівнем знань. Наприклад, ті, хто вже брав участь у таких навчаннях, військові медики, працівники служб екстреної медичної допомоги та медицини катастроф тощо.
Тренінг влаштують інструктори, сертифіковані у військовій академії NATO в Естонії. Заняття ж відбуватимуться в природних умовах в повному екіпіруванні (бронежилет, шолом, навчальна зброя, медичний рюкзак). Усі речі під час проведення навчань нададуть.
Інтенсив-тренінги за програмою «бойовий медик» відбуватимуться вже завтра, 16 червня, у Луцьку та 17 червня у селі Гаразджа. Місце та час охочі взяти участь можуть узгодити із контактною особою – Любавою Дроган (050 41 55 161).
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Про це у соцмережі Facebook повідомила луцька волонтерка Любава Дроган.
Як розповіла Любава Дроган, на одній із зустрічей із рівненськими побратимами вона познайомилася із Назаром Романюком, який очолює осередок партії «Справедливість» у Волинській області. Знайомство виявилося не випадковим й одразу домовилися про дієву співпрацю – вирішили розвивати підготовку "бойових медиків" на Волині.
Перший курс влаштовує тренінговий центр громадської організації «Білі берети - Рівне» разом з Першим добровольчим мобільним шпиталем імені Миколи Пирогова.
Як повідомляють організатори, у курсі можуть взяти участь особи з базовим рівнем знань. Наприклад, ті, хто вже брав участь у таких навчаннях, військові медики, працівники служб екстреної медичної допомоги та медицини катастроф тощо.
Тренінг влаштують інструктори, сертифіковані у військовій академії NATO в Естонії. Заняття ж відбуватимуться в природних умовах в повному екіпіруванні (бронежилет, шолом, навчальна зброя, медичний рюкзак). Усі речі під час проведення навчань нададуть.
Інтенсив-тренінги за програмою «бойовий медик» відбуватимуться вже завтра, 16 червня, у Луцьку та 17 червня у селі Гаразджа. Місце та час охочі взяти участь можуть узгодити із контактною особою – Любавою Дроган (050 41 55 161).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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