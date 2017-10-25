вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани мають шанс стати «бойовими медиками»

Лучани мають шанс стати «бойовими медиками»
Волинський осередок партії «Справедливість» започатковує у Луцьку проект щодо організації інтенсив-тренінгів за програмою «бойовий медик». Перші інтенсив-тренінги відбуватимуться вже завтра, 16 червня, у Луцьку.

Про це у соцмережі Facebook повідомила луцька волонтерка Любава Дроган.

Як розповіла Любава Дроган, на одній із зустрічей із рівненськими побратимами вона познайомилася із Назаром Романюком, який очолює осередок партії «Справедливість» у Волинській області. Знайомство виявилося не випадковим й одразу домовилися про дієву співпрацю – вирішили розвивати підготовку "бойових медиків" на Волині.

Перший курс влаштовує тренінговий центр громадської організації «Білі берети - Рівне» разом з Першим добровольчим мобільним шпиталем імені Миколи Пирогова.

Як повідомляють організатори, у курсі можуть взяти участь особи з базовим рівнем знань. Наприклад, ті, хто вже брав участь у таких навчаннях, військові медики, працівники служб екстреної медичної допомоги та медицини катастроф тощо.

Тренінг влаштують інструктори, сертифіковані у військовій академії NATO в Естонії. Заняття ж відбуватимуться в природних умовах в повному екіпіруванні (бронежилет, шолом, навчальна зброя, медичний рюкзак). Усі речі під час проведення навчань нададуть.

Інтенсив-тренінги за програмою «бойовий медик» відбуватимуться вже завтра, 16 червня, у Луцьку та 17 червня у селі Гаразджа. Місце та час охочі взяти участь можуть узгодити із контактною особою – Любавою Дроган (050 41 55 161).

Лучани мають шанс стати «бойовими медиками»


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любава Дроган, Справедливість, бойовий медик, курси, тренінги, навчання, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від і до: скільки коштує чорниця у Шацькому районі
Сьогодні, 18:30
Лучан кличуть провести ніч у тюрмі
Сьогодні, 18:08
Лучани мають шанс стати «бойовими медиками»
Сьогодні, 18:02
Синоптики попереджають про грози і шквали
Сьогодні, 18:01
Одинадцять «героїчних» мам: у Любешові жінкам вручили почесні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 17:43
Схожі новини
На Волині готуватимуть парамедиків На Волині готуватимуть парамедиків
08 травень, 13:08
У Луцьку поляки вчили школярів рятувати людей У Луцьку поляки вчили школярів рятувати людей
15 квітень, 16:43
В'їзди в Луцьк перекрила поліція. Ловлять «втікача» В'їзди в Луцьк перекрила поліція. Ловлять «втікача»
25 січень, 10:26
У колишній котельні в Луцьку вчитимуться студенти У колишній котельні в Луцьку вчитимуться студенти
25 жовтень, 2017, 05:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Політичний стартап: РПЛ на Волині
Сьогодні, 11:11
 1
Від і до: скільки коштує чорниця у Шацькому районі
Сьогодні, 18:30
 0
Лучан кличуть провести ніч у тюрмі
Сьогодні, 18:08
 0
Лучани мають шанс стати «бойовими медиками»
Сьогодні, 18:02
 0
Синоптики попереджають про грози і шквали
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8