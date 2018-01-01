У луцькому «Промені» покажуть спектакль Шекспіра*
Сьогодні, 14:47
У середу, 13 червня, у РЦ «Промінь» відбудеться показ вистави Вільяма Шекспіра «RSC: Макбет».
Повертаючись з битви переможцем, Макбет зустрічає на пагорбі трьох відьом. Повіривши їх зловісним пророцтвам, він ступає на небезпечну стежку зради і вбивства. Сучасна версія найпохмурішого з психологічних трилерів Шекспіра стане дебютом Крістофера Екклстона в RSC і відзначить повернення на сцену актриси Нів Кьюсак.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Повертаючись з битви переможцем, Макбет зустрічає на пагорбі трьох відьом. Повіривши їх зловісним пророцтвам, він ступає на небезпечну стежку зради і вбивства. Сучасна версія найпохмурішого з психологічних трилерів Шекспіра стане дебютом Крістофера Екклстона в RSC і відзначить повернення на сцену актриси Нів Кьюсак.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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