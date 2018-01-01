У луцькому «Промені» покажуть спектакль Шекспіра*





Повертаючись з битви переможцем, Макбет зустрічає на пагорбі трьох відьом. Повіривши їх зловісним пророцтвам, він ступає на небезпечну стежку зради і вбивства. Сучасна версія найпохмурішого з психологічних трилерів Шекспіра стане дебютом Крістофера Екклстона в RSC і відзначить повернення на сцену актриси Нів Кьюсак.



Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».



Довідка: +380 (68) 525 90 09.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 13 червня, у РЦ «Промінь» відбудеться показ вистави Вільяма Шекспіра «RSC: Макбет».Повертаючись з битви переможцем, Макбет зустрічає на пагорбі трьох відьом. Повіривши їх зловісним пророцтвам, він ступає на небезпечну стежку зради і вбивства. Сучасна версія найпохмурішого з психологічних трилерів Шекспіра стане дебютомв RSC і відзначить повернення на сцену актрисиКвитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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