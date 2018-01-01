вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знайшовся священик, який зник у Луцьку

Знайшовся священик, який зник у Луцьку
У Липинах знайшли священика Волинської єпархії УПЦ, який зник раніше з Луцька.

Про це повідомили на сторінці «Волинська єпархія УПЦ» у Facebook.

Нагадаємо, у понеділок, 11 червня, отець Миколай Ничипорук вийшов з дому і зник.

«Друзі! Завдячуючи вашій небайдужості та увазі, вдалось знайти отця Миколая, який сьогодні зранку пішов з дому у невідомому напрямку. Люди телефоном почали повідомляти, що бачили батюшку у мікрорайоні Липини», - йдеться у дописі.

У єпархії подякували усім небайдужим, які долучилися до пошуків священнослужителя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: священик, Луцьк, зникнення, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому «Промені» покажуть спектакль Шекспіра*
Сьогодні, 14:47
У Луцьку через підпал візочків пошкодилися двері у під'їзді. ФОТО
Сьогодні, 14:37
Знайшовся священик, який зник у Луцьку
Сьогодні, 14:22
Вдарив, а тоді «обчистив»: на Волині засудили крадія
Сьогодні, 14:00
Для луцьких парків куплять трактор за 1,2 мільйона
Сьогодні, 13:48
Схожі новини
У Луцьку зник 82-річний священик. ФОТО У Луцьку зник 82-річний священик. ФОТО
Сьогодні, 11:56
На Волині чоловік пішов до лісу і зник На Волині чоловік пішов до лісу і зник
10 червень, 14:35
Дідуся, якого розшукували у Луцьку майже тиждень, знайшли мертвим Дідуся, якого розшукували у Луцьку майже тиждень, знайшли мертвим
09 червень, 11:23
Розшукують двох лучан, винних у скоєнні важких злочинів. ФОТО Розшукують двох лучан, винних у скоєнні важких злочинів. ФОТО
06 червень, 14:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО
Сьогодні, 14:48
 0
У луцькому «Промені» покажуть спектакль Шекспіра*
Сьогодні, 14:47
 0
У Луцьку через підпал візочків пошкодилися двері у під'їзді. ФОТО
Сьогодні, 14:37
 0
Знайшовся священик, який зник у Луцьку
Сьогодні, 14:22
 0
Вдарив, а тоді «обчистив»: на Волині засудили крадія
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8