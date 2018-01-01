Знайшовся священик, який зник у Луцьку
Сьогодні, 14:22
У Липинах знайшли священика Волинської єпархії УПЦ, який зник раніше з Луцька.
Про це повідомили на сторінці «Волинська єпархія УПЦ» у Facebook.
Нагадаємо, у понеділок, 11 червня, отець Миколай Ничипорук вийшов з дому і зник.
«Друзі! Завдячуючи вашій небайдужості та увазі, вдалось знайти отця Миколая, який сьогодні зранку пішов з дому у невідомому напрямку. Люди телефоном почали повідомляти, що бачили батюшку у мікрорайоні Липини», - йдеться у дописі.
У єпархії подякували усім небайдужим, які долучилися до пошуків священнослужителя.
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Про це повідомили на сторінці «Волинська єпархія УПЦ» у Facebook.
Нагадаємо, у понеділок, 11 червня, отець Миколай Ничипорук вийшов з дому і зник.
«Друзі! Завдячуючи вашій небайдужості та увазі, вдалось знайти отця Миколая, який сьогодні зранку пішов з дому у невідомому напрямку. Люди телефоном почали повідомляти, що бачили батюшку у мікрорайоні Липини», - йдеться у дописі.
У єпархії подякували усім небайдужим, які долучилися до пошуків священнослужителя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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