Знайшовся священик, який зник у Луцьку

У Липинах знайшли священика Волинської єпархії УПЦ, який зник раніше з Луцька.Про це повідомили на сторінці «Волинська єпархія УПЦ» у Facebook.Нагадаємо, у понеділок, 11 червня,«Друзі! Завдячуючи вашій небайдужості та увазі, вдалось знайти отця Миколая, який сьогодні зранку пішов з дому у невідомому напрямку. Люди телефоном почали повідомляти, що бачили батюшку у мікрорайоні Липини», - йдеться у дописі.У єпархії подякували усім небайдужим, які долучилися до пошуків священнослужителя.