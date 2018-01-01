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У Луцьку через підпал візочків пошкодилися двері у під'їзді. ФОТО

У Луцьку через підпал візочків пошкодилися двері у під'їзді. ФОТО
У Луцьку невідомі підпалили дитячі візочки. Вогонь пошкодив двері у під'їзді.

Про це у спільноті «Свідомість Лучан» написав Сергій Ярославович.

Чоловік зазначив, що інцидент трапився на вулиці Чорновола, 18.

«Підпал. У двох під'їздах підпалили дитячі коляски.

Жахливо усвідомлювати що серед нас живе організм здатний на таке», - пише лучанин.
У Луцьку через підпал візочків пошкодилися двері у під'їзді. ФОТО
У Луцьку через підпал візочків пошкодилися двері у під'їзді. ФОТО
У Луцьку через підпал візочків пошкодилися двері у під'їзді. ФОТО
У Луцьку через підпал візочків пошкодилися двері у під'їзді. ФОТО

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Теги: коляска, пожежа, Чорновола, Луцьк
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