У Луцьку через підпал візочків пошкодилися двері у під'їзді. ФОТО
Сьогодні, 14:37
У Луцьку невідомі підпалили дитячі візочки. Вогонь пошкодив двері у під'їзді.
Про це у спільноті «Свідомість Лучан» написав Сергій Ярославович.
Чоловік зазначив, що інцидент трапився на вулиці Чорновола, 18.
«Підпал. У двох під'їздах підпалили дитячі коляски.
Жахливо усвідомлювати що серед нас живе організм здатний на таке», - пише лучанин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у спільноті «Свідомість Лучан» написав Сергій Ярославович.
Чоловік зазначив, що інцидент трапився на вулиці Чорновола, 18.
«Підпал. У двох під'їздах підпалили дитячі коляски.
Жахливо усвідомлювати що серед нас живе організм здатний на таке», - пише лучанин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО
Сьогодні, 14:48
У луцькому «Промені» покажуть спектакль Шекспіра*
Сьогодні, 14:47
У Луцьку через підпал візочків пошкодилися двері у під'їзді. ФОТО
Сьогодні, 14:37
Знайшовся священик, який зник у Луцьку
Сьогодні, 14:22
Вдарив, а тоді «обчистив»: на Волині засудили крадія
Сьогодні, 14:00