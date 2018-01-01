У Луцьку через підпал візочків пошкодилися двері у під'їзді. ФОТО





Про це у спільноті «Свідомість Лучан» написав Сергій Ярославович.



Чоловік зазначив, що інцидент трапився на вулиці Чорновола, 18.



«Підпал. У двох під'їздах підпалили дитячі коляски.



Жахливо усвідомлювати що серед нас живе організм здатний на таке», - пише лучанин.

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