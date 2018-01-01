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Виставка сучасного мистецтва у луцькому «Промені»*

Виставка сучасного мистецтва у луцькому «Промені»*
15 червня у РЦ «Промінь» відбудеться презентація інсталяції художника Данила Безладового «Лінія результату».

Сам Данило з Харкова, розпочав свою творчість у 2007 році в графіті сфері, поступово шрифти відійшли на задній план і стали лише доповненням графічних композицій. На сьогоднішній день займається розписом стін, холстів, одягу та ілюстрацією для себе та на замовлення, приймає участь в фестивалях та виставках.

Лінія результату – це погляд художника на три основні тези: улюблена справа, мотивація та час через призму внутрішнього світогляду художника Данила Безладового.

Відкриття виставки відбудеться о 19:00, триватиме вона 2 тижні.
Наступна ж виставка відбудеться 28 червня.

Виставка сучасного мистецтва у луцькому «Промені»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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