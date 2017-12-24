Вусаті та пухнасті: у Луцьку перше влаштували парад чорних котів. ФОТО





Кожен охочий міг принести свого домашнього улюбленця та показати його всьому місту, - пише



Ще перед початком конкурсу бачимо Ірину, а на руках у неї - кіт Тимофій. На вигляд, він важить приблизно 7-8 кг. Великий, пухнастий та доглянутий кіт. Він нетерпеливо сидить на руках, адже незвично від такої кількості людей та гучної музики.



«Колись підібрали нашого котика Тимофія на вулиці, хтось викинув. Він у нас вже старенький: йому 10 років. На одне око не бачить з народження», - розповідає Ірина, власниця чорного кота.



За перемогу пухнастики отримали цінні призи - річний сертифікат на похід до ветеринарної клініки та запаси котячого корму. Таке дійство вперше відбувається в Луцьку, тож учасників було лише п’ятеро.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час фестивалю «Князівський бенкет» Луцьку відбувся парад чорних котів.Кожен охочий міг принести свого домашнього улюбленця та показати його всьому місту, - пише Таблоїд Волині Ще перед початком конкурсу бачимо, а на руках у неї - кіт Тимофій. На вигляд, він важить приблизно 7-8 кг. Великий, пухнастий та доглянутий кіт. Він нетерпеливо сидить на руках, адже незвично від такої кількості людей та гучної музики.«Колись підібрали нашого котика Тимофія на вулиці, хтось викинув. Він у нас вже старенький: йому 10 років. На одне око не бачить з народження», - розповідає Ірина, власниця чорного кота.За перемогу пухнастики отримали цінні призи - річний сертифікат на похід до ветеринарної клініки та запаси котячого корму. Таке дійство вперше відбувається в Луцьку, тож учасників було лише п’ятеро.

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