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Вусаті та пухнасті: у Луцьку перше влаштували парад чорних котів. ФОТО

Вусаті та пухнасті: у Луцьку перше влаштували парад чорних котів. ФОТО
Під час фестивалю «Князівський бенкет» Луцьку відбувся парад чорних котів.

Кожен охочий міг принести свого домашнього улюбленця та показати його всьому місту, - пише Таблоїд Волині.

Ще перед початком конкурсу бачимо Ірину, а на руках у неї - кіт Тимофій. На вигляд, він важить приблизно 7-8 кг. Великий, пухнастий та доглянутий кіт. Він нетерпеливо сидить на руках, адже незвично від такої кількості людей та гучної музики.

«Колись підібрали нашого котика Тимофія на вулиці, хтось викинув. Він у нас вже старенький: йому 10 років. На одне око не бачить з народження», - розповідає Ірина, власниця чорного кота.

За перемогу пухнастики отримали цінні призи - річний сертифікат на похід до ветеринарної клініки та запаси котячого корму. Таке дійство вперше відбувається в Луцьку, тож учасників було лише п’ятеро.

Вусаті та пухнасті: у Луцьку перше влаштували парад чорних котів. ФОТО
Вусаті та пухнасті: у Луцьку перше влаштували парад чорних котів. ФОТО
Вусаті та пухнасті: у Луцьку перше влаштували парад чорних котів. ФОТО
Вусаті та пухнасті: у Луцьку перше влаштували парад чорних котів. ФОТО
Вусаті та пухнасті: у Луцьку перше влаштували парад чорних котів. ФОТО
Вусаті та пухнасті: у Луцьку перше влаштували парад чорних котів. ФОТО
Вусаті та пухнасті: у Луцьку перше влаштували парад чорних котів. ФОТО
Вусаті та пухнасті: у Луцьку перше влаштували парад чорних котів. ФОТО
Вусаті та пухнасті: у Луцьку перше влаштували парад чорних котів. ФОТО

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Теги: коти, тварини, фестиваль
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