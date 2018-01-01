Лучан просять висловитися щодо якості пасажирських перевезень
Сьогодні, 16:02
Депутат Луцької міської ради Микола Яручик та ГР «СВІДОМІ» пропонують лучанам взяти участь у опитуванні стосовно пасажирських перевезень.
Про це йдеться на сторінці громадянського руху у Facebook, передає Конкурент.
Якість пасажирських перевезень у міському транспорті турбує більшість лучан. Навколо цього точаться постійні суперечки між пасажирами, перевізниками та міською владою.
Зрозуміло, що лучани хочуть:
отримувати транспортні послуги належної якості;
їздити у чистому транспорті;
мати зручні та стабільні графіки руху.
Перевізники прагнуть:
- отримувати стабільні прибутки;
- обслуговувати якомога менше "невигідних" маршрутів;
- розуміння своїх виробничих проблем і потреб з боку влади;
- ввічливих пасажирів.
«Міська влада хоче, щоб громадський транспорт працював чітко та злагоджено, але при цьому немає цілісного та стратегічного бачення того, як навести лад у цій галузі та налагодити діалог із перевізниками і громадськістю. Сьогодні навіть немає керівника міського транспортного управління», – зазначається у дописі.
Щоб детально визначити, які проблеми громадського транспорту перш за все турбують лучан, ГР «СВІДОМІ» спільно з депутатом Миколою Яручиком продовжують опитування. На основі відповідей будуть визначені пріоритети для роботи із міською радою та перевізниками, щоб досягати реальних зрушень.
«Будьте свідомими, виділіть 3 хвилини заповненню анкети!» – закликають ініціатори опитування.
Заповнити анкету можна ТУТ.
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Про це йдеться на сторінці громадянського руху у Facebook, передає Конкурент.
Якість пасажирських перевезень у міському транспорті турбує більшість лучан. Навколо цього точаться постійні суперечки між пасажирами, перевізниками та міською владою.
Зрозуміло, що лучани хочуть:
отримувати транспортні послуги належної якості;
їздити у чистому транспорті;
мати зручні та стабільні графіки руху.
Перевізники прагнуть:
- отримувати стабільні прибутки;
- обслуговувати якомога менше "невигідних" маршрутів;
- розуміння своїх виробничих проблем і потреб з боку влади;
- ввічливих пасажирів.
«Міська влада хоче, щоб громадський транспорт працював чітко та злагоджено, але при цьому немає цілісного та стратегічного бачення того, як навести лад у цій галузі та налагодити діалог із перевізниками і громадськістю. Сьогодні навіть немає керівника міського транспортного управління», – зазначається у дописі.
Щоб детально визначити, які проблеми громадського транспорту перш за все турбують лучан, ГР «СВІДОМІ» спільно з депутатом Миколою Яручиком продовжують опитування. На основі відповідей будуть визначені пріоритети для роботи із міською радою та перевізниками, щоб досягати реальних зрушень.
«Будьте свідомими, виділіть 3 хвилини заповненню анкети!» – закликають ініціатори опитування.
Заповнити анкету можна ТУТ.
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Коментарі 2
"ТУТ" не відкривається.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBidX_JzCgu4MAdNYq3PGMROXVcalIWNoNbKRt6ERciUTkpw/alreadyresponded
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