Лучан просять висловитися щодо якості пасажирських перевезень





Про це йдеться на сторінці громадянського руху у



Якість пасажирських перевезень у міському транспорті турбує більшість лучан. Навколо цього точаться постійні суперечки між пасажирами, перевізниками та міською владою.



Зрозуміло, що лучани хочуть:



отримувати транспортні послуги належної якості;

їздити у чистому транспорті;

мати зручні та стабільні графіки руху.



Перевізники прагнуть:



- отримувати стабільні прибутки;

- обслуговувати якомога менше "невигідних" маршрутів;

- розуміння своїх виробничих проблем і потреб з боку влади;

- ввічливих пасажирів.



«Міська влада хоче, щоб громадський транспорт працював чітко та злагоджено, але при цьому немає цілісного та стратегічного бачення того, як навести лад у цій галузі та налагодити діалог із перевізниками і громадськістю. Сьогодні навіть немає керівника міського транспортного управління», – зазначається у дописі.



Щоб детально визначити, які проблеми громадського транспорту перш за все турбують лучан, ГР «СВІДОМІ» спільно з депутатом Миколою Яручиком продовжують опитування. На основі відповідей будуть визначені пріоритети для роботи із міською радою та перевізниками, щоб досягати реальних зрушень.



«Будьте свідомими, виділіть 3 хвилини заповненню анкети!» – закликають ініціатори опитування.



Заповнити анкету можна ТУТ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської ради Микола Яручик та ГР «СВІДОМІ» пропонують лучанам взяти участь у опитуванні стосовно пасажирських перевезень.Про це йдеться на сторінці громадянського руху у Facebook , передає Конкурент Якість пасажирських перевезень у міському транспорті турбує більшість лучан. Навколо цього точаться постійні суперечки між пасажирами, перевізниками та міською владою.Зрозуміло, що лучани хочуть:отримувати транспортні послуги належної якості;їздити у чистому транспорті;мати зручні та стабільні графіки руху.Перевізники прагнуть:- отримувати стабільні прибутки;- обслуговувати якомога менше "невигідних" маршрутів;- розуміння своїх виробничих проблем і потреб з боку влади;- ввічливих пасажирів.«Міська влада хоче, щоб громадський транспорт працював чітко та злагоджено, але при цьому немає цілісного та стратегічного бачення того, як навести лад у цій галузі та налагодити діалог із перевізниками і громадськістю. Сьогодні навіть немає керівника міського транспортного управління», – зазначається у дописі.Щоб детально визначити, які проблеми громадського транспорту перш за все турбують лучан, ГР «СВІДОМІ» спільно з депутатом Миколою Яручиком продовжують опитування. На основі відповідей будуть визначені пріоритети для роботи із міською радою та перевізниками, щоб досягати реальних зрушень.«Будьте свідомими, виділіть 3 хвилини заповненню анкети!» – закликають ініціатори опитування.Заповнити анкету можна ТУТ.

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