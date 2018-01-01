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Лучан просять висловитися щодо якості пасажирських перевезень

Лучан просять висловитися щодо якості пасажирських перевезень
Депутат Луцької міської ради Микола Яручик та ГР «СВІДОМІ» пропонують лучанам взяти участь у опитуванні стосовно пасажирських перевезень.

Про це йдеться на сторінці громадянського руху у Facebook, передає Конкурент.

Якість пасажирських перевезень у міському транспорті турбує більшість лучан. Навколо цього точаться постійні суперечки між пасажирами, перевізниками та міською владою.

Зрозуміло, що лучани хочуть:

отримувати транспортні послуги належної якості;
їздити у чистому транспорті;
мати зручні та стабільні графіки руху.

Перевізники прагнуть:

- отримувати стабільні прибутки;
- обслуговувати якомога менше "невигідних" маршрутів;
- розуміння своїх виробничих проблем і потреб з боку влади;
- ввічливих пасажирів.

«Міська влада хоче, щоб громадський транспорт працював чітко та злагоджено, але при цьому немає цілісного та стратегічного бачення того, як навести лад у цій галузі та налагодити діалог із перевізниками і громадськістю. Сьогодні навіть немає керівника міського транспортного управління», – зазначається у дописі.

Щоб детально визначити, які проблеми громадського транспорту перш за все турбують лучан, ГР «СВІДОМІ» спільно з депутатом Миколою Яручиком продовжують опитування. На основі відповідей будуть визначені пріоритети для роботи із міською радою та перевізниками, щоб досягати реальних зрушень.

«Будьте свідомими, виділіть 3 хвилини заповненню анкети!» – закликають ініціатори опитування.

Заповнити анкету можна ТУТ.


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Теги: СВІДОМІ, Микола Яручик
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