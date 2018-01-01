вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали чоловіка, який обікрав магазин

У Луцьку затримали чоловіка, який обікрав магазин
У Луцьку чоловік обікрав магазин. Він викрав різноманітних товарів на суму понад 500 гривень.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Інцидент трапився у четвер, 7 червня.

Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 29-річний мешканець Ківерцівського району.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, магазин, поліція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обслуговування ковельських ліфтів може здорожчати вдвічі
Сьогодні, 16:45
На Київщині бійцівський пес покусав господиню, жінці ампутували руки
Сьогодні, 16:43
У Луцьку затримали чоловіка, який обікрав магазин
Сьогодні, 16:25
Лучан просять висловитися щодо якості пасажирських перевезень
Сьогодні, 16:02
Вусаті та пухнасті: у Луцьку перше влаштували парад чорних котів. ФОТО
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
Чоловік, який обкрадав автівки у Луцьку, може «сісти» на п'ять років Чоловік, який обкрадав автівки у Луцьку, може «сісти» на п'ять років
Сьогодні, 12:32
У Луцьку викрили двох чоловіків, які обікрали цвинтар. ФОТО У Луцьку викрили двох чоловіків, які обікрали цвинтар. ФОТО
21 травень, 11:46
Лучанин вкрав золотий ланцюжок та сховав його у черевику. ФОТО Лучанин вкрав золотий ланцюжок та сховав його у черевику. ФОТО
16 травень, 16:40
16-річному волинянину «світить» до шести років за крадіжку 16-річному волинянину «світить» до шести років за крадіжку
10 травень, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обслуговування ковельських ліфтів може здорожчати вдвічі
Сьогодні, 16:45
 0
На Київщині бійцівський пес покусав господиню, жінці ампутували руки
Сьогодні, 16:43
 0
У Луцьку затримали чоловіка, який обікрав магазин
Сьогодні, 16:25
 0
Лучан просять висловитися щодо якості пасажирських перевезень
Сьогодні, 16:02
 0
Вусаті та пухнасті: у Луцьку перше влаштували парад чорних котів. ФОТО
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8