У Луцьку затримали чоловіка, який обікрав магазин





Про це повідомили у прес-службі



Інцидент трапився у четвер, 7 червня.



Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 29-річний мешканець Ківерцівського району.



За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік обікрав магазин. Він викрав різноманітних товарів на суму понад 500 гривень.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Інцидент трапився у четвер, 7 червня.Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 29-річний мешканець Ківерцівського району.За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

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