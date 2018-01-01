У Луцьку затримали чоловіка, який обікрав магазин
Сьогодні, 16:25
У Луцьку чоловік обікрав магазин. Він викрав різноманітних товарів на суму понад 500 гривень.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився у четвер, 7 червня.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 29-річний мешканець Ківерцівського району.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився у четвер, 7 червня.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 29-річний мешканець Ківерцівського району.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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